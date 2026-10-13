Paskelbtas ketvirtas energetikos viceministras

M. Bekešius bus atsakingas už energetinį saugumą, strateginę infrastruktūrą ir pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, antradienį pranešė ministerija.
„Dabartinė geopolitinė situacija lemia, kad turime užtikrinti ne tik infrastruktūros saugumą, bet ir atsparumą bei greitą infrastruktūros atstatymą, o tam reikia kompetencijos ir ryžtingų sprendimų“, – pranešime teigė ministras Lukas Savickas.
M. Bekešius teigė turintis ilgametės diplomatinės bei tarptautinių santykių patirties – anksčiau jis dirbo Lietuvos generaliniu konsulu Čikagoje, užsienio reikalų viceministru bei Seimo pirmininko Vydo Gedvilo vyriausiuoju patarėju užsienio politikos klausimais, taip pat Krašto apsaugos ministerijoje.
M. Bekešius yra įgijęs teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete, studijavo George C. Marshall Europos saugumo studijų centre Vokietijoje.
Kaip rašė BNS, energetikos viceministrais taip pat dirba Karolina Štelmokaitė, Darius Indriūnas ir Ignas Junevičius.
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