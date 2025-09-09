Paskelbė penkių didžiųjų vaistinių tinklų pajamas – skaičiuoja milijonus

Penkios didžiausios vaistų prekybos įmonės – „Eurovaistinė“, „Camelios“ tinklą valdanti Nemuno vaistinė, Gintarinė vaistinė, „BENU vaistinė Lietuva“ bei „Norfos vaistinė“ – kartu sudėjus pardavė 83 proc. pacientų įsigytų medikamentų ir grožio prekių 2024 metais. 2023 m. ši dalis sudarė 80 proc.
Pernai dešimt didžiausių vaistinių gavo 1,3 mlrd. eurų pajamų – 10 proc. daugiau negu 2023 m. Remiantis „Registrų centrui“ pateiktomis bendrovių finansinėmis ataskaitomis, lyginant su 2023 m., šių vaistinių grynasis pelnas praėjusiais metais išaugo 20,6 proc. ir siekė 23,9 mln. eurų.
Naujausios įmonių finansinės ataskaitos rodo, kad vaistų prekybos sektoriuje dominuoja „Vilniaus prekybai“ priklausanti „Eurovaistinė“, pernai gavusi 365,3 mln. eurų pardavimo pajamų, antrą vietą užima 298,8 mln. eurų pardavimo pajamų gavusi „Camelios“ tinklą valdanti Nemuno vaistinė, o trečioji liko Gintarinė vaistinė, kurios apyvarta praėjusiais metais siekė 246,2 mln. eurų.
Tarp didžiausių vaistinių tinklų rikiuojasi ir ir „BENU vaistinė Lietuva“ su 112,9 mln. eurų bei „Norfos vaistinė“ (101,9 mln. eurų).
„Registrų centrui“ pateiktos įmonių ataskaitos rodo, jog per metus penkių didžiausių vaistinių tinklų grynasis pelnas išaugo beveik trečdaliu (27,3 proc.). Tiesa, galima sakyti, jog pelningumas grįžo į 2022 m. lygį, nes 2023 m. grynasis pelnas mažėjo panašiu procentu.
