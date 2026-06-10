 Pakvietė „Robinhood Europe“ plėsti veiklą Lietuvoje

Pakvietė „Robinhood Europe“ plėsti veiklą Lietuvoje

2026-06-10 17:00
BNS inf.

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, susitikęs su Lietuvoje veikiančios finansinių technologijų bendrovės „Robinhood Europe“ atstovais, pakvietė juos plėsti veiklą Lietuvoje.

<span>Pakvietė „Robinhood Europe“ plėsti veiklą Lietuvoje</span>
Pakvietė „Robinhood Europe“ plėsti veiklą Lietuvoje / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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K. Vaitiekūnas su įmonės atstovais trečiadienį aptarė naujų finansinių produktų planus, pranešė ministerija.

„Bendrovės teikiamos paslaugos padeda vartotojams valdyti tiek tradicinio, tiek skaitmeninio investavimo rizikas ir taip prisideda prie finansinio raštingumo didinimo“, – pranešime sakė K. Vaitiekūnas.

Pasak jo, pirmoji kriptoturto paslaugų teikėjo licencija pagal naująjį europinį MiCA reglamentą Lietuvoje išduota būtent „Robinhood Europe“ įmonei.

Šiuo metu Lietuvoje išduotos 4 tokios licencijos, o sektoriaus įmonės aptarnauja klientus visoje ES.

BNS rašė, kad šiemet kovą Lietuvos bankas išdavė mokėjimo įstaigos licenciją „Robinhood Europe“. Ji suteikė teisę teikti mokėjimo paslaugas operacijoms su e. pinigų žetonais (EMT).

Pernai Lietuvos bankas šiai bendrovei išdavė pirmąją kriptoturto veiklos licenciją, jai suteikta ir A kategorijos finansų maklerio įmonės licencija.

„Robinhood Europe“ yra 2013 metais JAV įsteigtos fintech finansų maklerio „Robinhood“ grupės dalis.

Šiame straipsnyje:
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