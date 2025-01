Nutekinta informacija konkurse „Itonikai“ kainavo 80 tūkst. eurų ir likvidavimą

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) sausio 15 dieną patvirtino tai numatančią taikos sutartį.

Anot LAT nutarties, abi bendrovės dalyvavo „Ignitis grupės paslaugų centro“ sąskaitų tvarkymo informacinės sistemos priežiūros ir valdymo konkurse, kurį laimėjo IT bendrovė „Asseco Lietuva“, subrangove pasitelkusi „Itoniką“. Pastarojoje dirbo du buvę „CGI Lithuania“ darbuotojai, perdavę „Asseco Lietuvai“ informaciją apie būsimą „CGI Lithuania“ pasiūlymą – tai patvirtino susirašinėjimas elektroniniais laiškais.

Teismas vertino, kad ši informacija laikytina slapta, tačiau ji neturi potencialios komercinės vertės, todėl negali būti laikoma konfidencialia, be to, vien dėl to „Asseco Lietuva“ negalėjo laimėti konkurso, nes ji pasiūlė kur kas mažesnę kainą – 1,9 mln. eurų, tuo metu „CGI Lithuania“ už paslaugą prašė 2,48 mln. eurų.

„Asseco Lietuva“ pasiūlymą rengė ne atsakovų (buvusių CGI darbuotojų – BNS) pateiktos informacijos pagrindu, o rėmėsi savo patirtimi, turima kvalifikacija. Priešingu atveju ir „Asseco Lietuva“ būtų (...) pateikusi panašią į ieškovės („CGI Lithuania“ – BNS) kainą, o ne 590 tūkst. eurų mažesnę“, – nutartyje teigė LAT teisėjų kolegija.

Vis dėlto, pernai gruodžio 31 dieną visos trys įmonės bei du buvę „CGI Lithuania“ darbuotojai teismui pateikė gruodžio 30 dieną pasirašytą taikos sutartį bei paprašė bylą nutraukti.

„CGI Lithuania“ ir „Itonika“ susitarė, kad įsigaliojus taikos sutarčiai per aštuonis mėnesius „Itonika“ bus likviduota bei jokia apimtimi nedalyvaus įgyvendinant „Asseco Lietuvos“ ir „Ignitis grupės paslaugų centro“ 2023 metų kovo 29 dieną pasirašytą sutartį.

Be to, sutarta, kad „Itonika“ įmonei „CGI Lithuania“ sumokės 80 tūkst. eurų, o jei „Itonika“ ar atsakingi asmenys nevykdys susitarimo, priklausomai nuo pažeidimo, turės mokėti 1-2 tūkst. eurų delspinigių už dieną, tačiau neviršijant 153,8 tūkst. eurų sumos.

„Šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši taikos sutartis yra šalims priimtinas susitarimas, pasiektas abipusių nuolaidų būdu, kuriuo išsprendžiamas teisme nagrinėjamas ginčas ir užkertamas kelias tolesniems ginčams“, – rašoma nutartyje.