Nuo šiol „Rekviem“ atsisveikinimo paslaugas teiks ir bažnytinėse salėse

Apie viską pagalvota
Nors prie Šv. Antano Paduviečio (Radvilėnų pl. 11) ir Gerojo Ganytojo (V. Krėvės pr. 95A) bažnyčių esančias šarvojimo sales valdo pačios parapijos, tačiau žmonės dėl jų nuomos gali kreiptis ir į atsisveikinimo namus „Rekviem“. Taip bus užtikrinta laidojimo paslaugos kokybė ir orus artimojo išlydėjimas.
„Mūsų darbas – ne tik organizuoti laidotuves, bet ir padėti šeimai švelniai peržengti netekties slenkstį. Žmonės gali kreiptis į mus ir mes tose bažnytinės salėse suorganizuosime artimojo laidotuves pagal aukščiausius „Rekviem“ kokybės standartus, kai apmokytas personalas suteikia reikiamą informaciją, padeda sunkią akimirką, galima užsisakyti ir įvairaus pasirinkimo gėlių kompozicijas, velionio kūno paėmimo ir paruošimo paslaugas, kremavimą, išlydėjimą į kapines, išsirinkti visus reikiamus laidojimo reikmenis. Į minėtas salės mes perkeliame visą „Rekviem“ patirtį ir paslaugas, kad su artimaisiais būtų galima atsisveikinti gražiai, pagarbiai, jaukiai. Norime padėti žmonėms sunkią valandą, kad jie su mirusiuoju galėtų atsisveikinti šviesiai, su kuo mažiau streso“, – kalbėjo atsisveikinimo namus „Rekviem“ komercijos direktorė Jorūnė Jurkevičienė.
Tad atsisveikinimo namai „Rekviem“ gali pasirūpinti viskuo: nuo mirusiojo paėmimo, jo paruošimo, plataus laidojimo reikmenų pasirinkimo, kuris apima karstus, urnas, drabužius. Taip pat gali pasiūlyti modernių gėlių, kurios tikrai suteiks jaukumo ir išskirtinumo, iki mirusiojo kremavimo paslaugos bei palydėjimo į pasirinktas kapines.
Viskas vienoje vietoje
Prie bažnyčių įsikūrusios atsisveikinimo salės labai tinkamos vietiniams gyventojams, nes viskas yra arti namų. Taip pat tiems, kurie iškeliavusiems artimiesiems užsako Šv. Mišias, tad šiose salėse patogu atsisveikinti su artimaisiais ir vienoje vietoje turėti visas reikiamas paslaugas.
Gerojo Ganytojo parapijoje įrengtos dvi skirtingų dydžių modernios ir jaukios šarvojimo salės. Šios erdvės – puikios vietos oriam atsisveikinimui. Be to, jos įkurtos visai netoli Dainavos parko, tad yra galimybė bent trumpam sunkią akimirką pabūti su savimi gamtos kampelyje, įkvėpti gryno oro, pasivaikščioti. Dar vienas šių salių privalumas – patogi vieta, mat Gerojo Ganytojo parapija įsikūrusi beveik miesto pakraštyje, todėl galima patogiai išvažiuoti į magistralinius kelius ir pasiekti Kauno ar Kauno rajono kapines.
Šv. Antano Paduviečio parapija įrengusi keturias atsisveikinimo sales, kurios atnaujintos prieš keletą metų. Jos įsikūrusios Žaliakalnyje, netoli Lietuvos zoologijos sodo bei Ąžuolyno. Prie bažnyčios įrengta ir automobilių stovėjimo aikštelė, talpinanti apie 50 transporto priemonių.
„Nesvarbu, kur vyksta laidotuvės, „Rekviem“ užtikrins ceremonijos jaukumą, pagarbą. O rengti ceremoniją minėtose salėse prasminga, nes šalia yra Bažnyčia, kurioje galima iš karto užsakyti Šv. Mišias už išėjusį žmogų. Paprastai šias sales renkasi netoli gyvenantys kauniečiai, tad ir atsisveikinti būna labai patogu, draugams, kaimynams nereikia vykti į visai kitą Kauno miesto dalį“, – pažymėjo J. Jurkevičienė.
Kaip užsisakyti?
Atsisveikinimo namuose „Rekviem“ kiekvienam klientui yra priskiriamas asmeninis laidotuvių organizatorius, kuris lydi viso laidotuvių organizavimo metu, nepriklausomai nuo to, kur atsisveikinimo ceremonija vyks – pagrindinėse „Rekviem“ salėse Jonavos gatvėje, ar prie Bažnyčių esančiose salėse.
Atsisveikinimo namų darbuotojai gali išsamiai ir aiškiai nusakyti tolesnę eigą mirus artimajam, atsako į visus rūpimus klausimus apie pasiruošimą, reikiamus dokumentus, patogiausią atsisveikinimo datą ir pan., taip sumažindami netektį išgyvenančių žmonių stresą. Tad pasirinkti tinkamas laidojimo paslaugas yra svarbu ir norint pagerbti mirusiojo atminimą, ir palengvinti artimųjų netektį.
Užsisakyti mirusiojo atsisveikinimo paslaugas galima telefonu 19211, skambinant iš užsienio – +370 633 97799. Taip pat galima visas detales aptarti ir atvykus į pačius atsisveikinimo namus „Rekviem“, adresu Jonavos g 41A, Kaunas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)