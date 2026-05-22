„Miesto gijų“ pelnas pernai augo daugiau nei du kartus, išmokės 5 mln. eurų dividendų

„Miesto gijos“ pernai uždirbo 36 mln. eurų konsoliduoto pelno prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) – 63 proc. daugiau nei užpernai (22,1 mln. eurų), EBITDA marža augo 6,3 proc. punkto iki 17,9 proc., grynojo pelno marža – 5,6 punkto iki 10,7 proc., rodo įmonės ataskaita Registrų centrui.
Įmonės pajamos pernai siekė 201 mln. eurų – 2,5 proc. daugiau (196,1 mln. eurų), rodo jos ataskaita Registrų centre.
Pasak „Miesto gijų“, EBITDA ir pajamų augimą lėmė augęs šilumos poreikis bei mažėjusios veiklos sąnaudos, pelno augimą – investicijos į šilumos ūkio infrastruktūrą ir efektyvus jos panaudojimas.
„Praėję metai buvo svarbus postūmis atliekinės šilumos technologijų plėtroje, o sparčiai vystoma žaliojo vandenilio infrastruktūra leis artimiausiu metu pasiūlyti švaresnį kurą viešajam transportui“, – komentare BNS teigė bendrovės generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.
Įmonės investicijos pernai siekė 28,9 mln. eurų ir buvo 9,7 proc. mažesnės (32 mln. eurų).
„Miesto gijų“ vadovas teigia, kad optimizavus veiklą pernai sumažėjo darbuotojų skaičius, tačiau šiemet vėl planuojamas jų augimas.
„Šiemet, optimizavę procesus ir funkcijas, žmogiškųjų resursų poreikį „Gijose“ sumažinome apie 10 proc. Tai – kryptingų sprendimų, orientuotų į veiklos modelio peržiūrą ir resursų panaudojimo efektyvumą, rezultatas. Integruojant naujas veiklas, 2026 metais bendras darbuotojų skaičius turėtų augti“, – metinėje ataskaitoje teigia įmonės generalinis direktorius G. Bakanas.
Be to, G. Bakanas pabrėžia, kad pernai įmonė rekonstravo ir nutiesė rekordiškai daug – daugiau kaip 14 kilometrų vamzdynų.
Įmonė patiekė 2,9 tūkst. gigavatvalandžių (GWh) šilumos energijos – 3,3 proc. daugiau (2,8 tūkst. GWh). 81,6 proc. jos pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.
100 proc. „Miesto gijų“ akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Įmonė aptarnauja beveik 240 tūkst. klientų.
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