Metus vėlavusi pateikti ataskaitą „Paysera“ užpernai pelną didino iki 8,5 mln. eurų

Įmonės pardavimo pajamos užpernai beveik nekito ir siekė 7,9 mln. eurų (8 mln. eurų).
„Payseros“ vadovės Justinos Šidlauskienės teigimu, toks rezultatas gautas nuo Lietuvos bendrovės finansinių duomenų atskyrus partnerių užsienyje rezultatus.
Juos įtraukus „Payseros“ grynasis pelnas augo 21,8 proc., tuo metu pajamos smuko 34,7 procento.
„Veikiame tarptautiniame jungtinės veiklos modelyje ir pagal Lietuvos apskaitos standartus atskiroje „Paysera LT“ ataskaitoje pripažįstame tik mums tenkančią tinklo dalį – grynąja verte. Tinklui plečiantis tarptautiškai didesnė pajamų dalis tenka partneriams, todėl atskira eilutė atrodo mažesnė, nors visas tinklas auga“, – komentare BNS teigė J. Šidlauskienė.
Anot jos, verslo modelis, kai klientų aptarnavimo, kliento pažinimo, pinigų plovimo prevencijos ar kitos funkcijos perkeliamos kitoms įmonėms užsienyje, leidžia bendrovei efektyvinti veiklą ir aptarnauti klientus skirtingose laiko juostose jiems neperkeliant kaštų.
Kaip rašė BNS, už vėlavimą pateikti 2024-ųjų finansines ataskaitas pernai lapkritį Lietuvos bankas įmonei skyrė mažiausiai 25 tūkst. eurų baudų.
Anot J. Šidlauskienės, „Paysera“ vėlavo jas pateikti dėl „objektyvaus techninio sudėtingumo“: „Duomenų migracija tarp senosios ir naujosios apskaitos sistemų ir su tuo susijęs praėjusių laikotarpių duomenų patikslinimas, todėl audito nebuvo įmanoma baigti greičiau.“
BNS taip pat skelbė, jog šiemet gegužę LB taip pat pripažino, kad „Paysera LT“ prisiėmė per didelę riziką investuodama klientų lėšas, o pernai rugsėjį skyrė 400 tūkst. eurų baudą už tai, kad ji įsigijo 100 proc. įmonės „Finansinės paslaugos „Contis“ akcijų nepasibaigus teisės aktuose nustatytam įsigijimo vertinimo terminui ir negavusi LB leidimo sandoriui.
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