 „Megoje“ prasidėjo žiemos išpardavimas visiems

„Megoje“ prasidėjo žiemos išpardavimas visiems

2026-01-19 15:58 kauno.diena.lt inf.

Naujieji metai dažnai tampa natūraliu atspirties tašku pokyčiams – norisi sveikiau maitintis, daugiau judėti ar skaityti, keisti kasdienius įpročius, atnaujinti garderobą, namus ar pagaliau įsigyti seniai planuotus pirkinius. Šis noras keistis dažnai prasideda nuo mažų, bet apgalvotų sprendimų. Prie tokių pokyčių gali prisidėti ir prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“ jau prasidėjęs žiemos išpardavimas. Jis skirtas visiems – norintiems papildyti drabužių spintą karščiausiomis mados naujienomis ar laikui nepavaldžiais garderobo elementais, planuojantiems atnaujinti namus, įsigyti didesnius, iš anksto apgalvotus pirkinius ar ieškantiems praktiškų kasdienių prekių. Per žiemos išpardavimą nuolaidos siekia iki 50 proc. ir yra taikomos įvairių kategorijų prekėms – nuo drabužių, avalynės, galanterijos, juvelyrikos gaminių iki namų apyvokos, vaikų, grožio ar elektronikos prekių.

„Megoje“ prasidėjo žiemos išpardavimas visiems
„Megoje“ prasidėjo žiemos išpardavimas visiems / Partnerio nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Po žiemos švenčių dažnai permąstome savo poreikius ir jaučiame norą keistis, todėl žiemos išpardavimui išskirtinių pasiūlymų parengė ir „Megoje“ įsikūrusios parduotuvės, ir pramogų bei paslaugų vietos. Norėjome, kad pokyčius kiekvienas galėtų pradėti pagal savo galimybes, todėl tikimės, kad kiekvienas lankytojas, nepriklausomai nuo amžiaus, biudžeto ar poreikių, čia ras jam naudingų pasiūlymų, ypač jei į prekybos centrą atvyks jau apsvarstęs, kokių pirkinių reikia“, – sakė prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.

Spalvos, kurios patiks ir tiks ne vieną sezoną

Norintiems pokyčių, bet vertinantiems praktiškumą, per žiemos išpardavimą verta rinktis sodrių ir ramių spalvų drabužius, avalynę ar aksesuarus. Šį sezoną dominuoja burgundiškos ir slyvinės (baklažano) spalvos, deginto molio (terakotos) atspalviai, taip pat smėlio ir alyvuogių žalios tonai. Tokia spalvų paletė patraukli tuo, kad leidžia keistis apgalvotai – mados ekspertų teigimu, šių atspalvių drabužiai, avalynė ir aksesuarai patiks ir tiks ne vieną sezoną.

Zomšiniai batai, rankinės, švarkai, sijonai ar net paltai

Viena iš ryškiausių šios žiemos tendencijų – zomša. Ji itin tinkama jaukiam ir praktiškam žiemos deriniui kurti, vertinama dėl savo praktiškumo ir nesenstančios estetikos. Taigi zomšiniai gaminiai, ypač jei jie pasirenkami tokių sodrių ir ramių spalvų kaip šokoladinė ruda, alyvuogių žalia, kreminė ar slyvinė (baklažano), gali tapti racionaliu pasirinkimu ieškantiems pokyčių, kurie netampa trumpalaikiu eksperimentu, o virsta ilgaamžiais ir lengvai derinamais žiemos pirkiniais.

Tinkama apranga ir įranga žiemos pramogoms

Norą keistis dažnai lydi ir didesnis noras judėti, todėl atšalus orams daugiau laiko norisi praleisti mėgaujantis žiemos pramogomis. Žiemos sporto entuziastai žino, kad aktyviam laisvalaikiui skirta apranga ir inventorius neretai gali gerokai patuštinti piniginę, todėl žiemos išpardavimas – puikus metas pokyčius įgyvendinti finansiškai racionaliai. Tai – galimybė pernelyg neišlaidaujant pasirūpinti šiltais, patogiais ir judesių nevaržančiais drabužiais, neperšlampamomis striukėmis, kelnėmis ir pirštinėmis, termodrabužiais, šiltomis kepurėmis, žiemine avalyne, taip pat rogėmis, šalmais, slidžių ar snieglenčių sporto inventoriumi.

Šiltos spalvos ir natūralios medžiagos namams

Pokyčių noras dažnai persikelia ir į namų erdves. Interjero dizaineriai pastebi, kad namų interjeras vis labiau orientuojasi į ilgaamžiškumą, jame įsivyrauja šiltos, ramios spalvos ir natūralios medžiagos. Taigi tiems, kurie norėtų keistis neskubėdami, bet užtikrintai, rekomenduojama rinktis tarpusavyje derančius šokoladinės rudos, alyvuogių ar samanų žalios bei prigesintos slyvinės atspalvius, į namus įsileisti medį, keramiką, akmenį, liną ar vilną – medžiagas, kurios vertinamos dėl savo gebėjimo „gražiai senti“. Namų tekstilės gaminiai, indai, apšvietimo ir interjero detalės ar baldai, įsigyti per žiemos išpardavimą, leis ne tik sutaupyti, bet ir kurti ilgalaikius, jaukius pokyčius namuose.

Daugiau informacijos apie jame dalyvaujančias parduotuves, pramogų ir paslaugų vietas bei jų taikomas nuolaidas pateikiama interneto svetainėje www.mega.lt.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Mega
išpardavimas
elektronikos prekės
nuolaidos Megoje
drabužiai
avalynė
juvelyrika

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų