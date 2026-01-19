„Megoje“ prasidėjo žiemos išpardavimas visiems

„Po žiemos švenčių dažnai permąstome savo poreikius ir jaučiame norą keistis, todėl žiemos išpardavimui išskirtinių pasiūlymų parengė ir „Megoje“ įsikūrusios parduotuvės, ir pramogų bei paslaugų vietos. Norėjome, kad pokyčius kiekvienas galėtų pradėti pagal savo galimybes, todėl tikimės, kad kiekvienas lankytojas, nepriklausomai nuo amžiaus, biudžeto ar poreikių, čia ras jam naudingų pasiūlymų, ypač jei į prekybos centrą atvyks jau apsvarstęs, kokių pirkinių reikia“, – sakė prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.
Spalvos, kurios patiks ir tiks ne vieną sezoną
Norintiems pokyčių, bet vertinantiems praktiškumą, per žiemos išpardavimą verta rinktis sodrių ir ramių spalvų drabužius, avalynę ar aksesuarus. Šį sezoną dominuoja burgundiškos ir slyvinės (baklažano) spalvos, deginto molio (terakotos) atspalviai, taip pat smėlio ir alyvuogių žalios tonai. Tokia spalvų paletė patraukli tuo, kad leidžia keistis apgalvotai – mados ekspertų teigimu, šių atspalvių drabužiai, avalynė ir aksesuarai patiks ir tiks ne vieną sezoną.
Zomšiniai batai, rankinės, švarkai, sijonai ar net paltai
Viena iš ryškiausių šios žiemos tendencijų – zomša. Ji itin tinkama jaukiam ir praktiškam žiemos deriniui kurti, vertinama dėl savo praktiškumo ir nesenstančios estetikos. Taigi zomšiniai gaminiai, ypač jei jie pasirenkami tokių sodrių ir ramių spalvų kaip šokoladinė ruda, alyvuogių žalia, kreminė ar slyvinė (baklažano), gali tapti racionaliu pasirinkimu ieškantiems pokyčių, kurie netampa trumpalaikiu eksperimentu, o virsta ilgaamžiais ir lengvai derinamais žiemos pirkiniais.
Tinkama apranga ir įranga žiemos pramogoms
Norą keistis dažnai lydi ir didesnis noras judėti, todėl atšalus orams daugiau laiko norisi praleisti mėgaujantis žiemos pramogomis. Žiemos sporto entuziastai žino, kad aktyviam laisvalaikiui skirta apranga ir inventorius neretai gali gerokai patuštinti piniginę, todėl žiemos išpardavimas – puikus metas pokyčius įgyvendinti finansiškai racionaliai. Tai – galimybė pernelyg neišlaidaujant pasirūpinti šiltais, patogiais ir judesių nevaržančiais drabužiais, neperšlampamomis striukėmis, kelnėmis ir pirštinėmis, termodrabužiais, šiltomis kepurėmis, žiemine avalyne, taip pat rogėmis, šalmais, slidžių ar snieglenčių sporto inventoriumi.
Šiltos spalvos ir natūralios medžiagos namams
Pokyčių noras dažnai persikelia ir į namų erdves. Interjero dizaineriai pastebi, kad namų interjeras vis labiau orientuojasi į ilgaamžiškumą, jame įsivyrauja šiltos, ramios spalvos ir natūralios medžiagos. Taigi tiems, kurie norėtų keistis neskubėdami, bet užtikrintai, rekomenduojama rinktis tarpusavyje derančius šokoladinės rudos, alyvuogių ar samanų žalios bei prigesintos slyvinės atspalvius, į namus įsileisti medį, keramiką, akmenį, liną ar vilną – medžiagas, kurios vertinamos dėl savo gebėjimo „gražiai senti“. Namų tekstilės gaminiai, indai, apšvietimo ir interjero detalės ar baldai, įsigyti per žiemos išpardavimą, leis ne tik sutaupyti, bet ir kurti ilgalaikius, jaukius pokyčius namuose.
Daugiau informacijos apie jame dalyvaujančias parduotuves, pramogų ir paslaugų vietas bei jų taikomas nuolaidas pateikiama interneto svetainėje www.mega.lt.
Naujausi komentarai