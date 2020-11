Mažieji Lietuvos gamintojai rado kelią pas „Lidl“ pirkėją

„Lidl“ parduotuvių lankytojai kasdien galės įsigyti Žagarės pieninėje pagamintos varškės užtepėlės, pusriebės varškės ir grietinės, Audriaus Banionio ūkio rūgpienio, iš Ilzenbergo dvaro atkeliavusio varškės sūrio su spanguolėmis ir kaimiško natūralaus pieno bei bendrovės „Kontėna“ pagaminto žemaitiško kastinio.

Taip pat prekybos tinklo klientai parduotuvių lentynose ras A.Banionio ūkio tiekiamos šaltai rūkytos skilandinės dešros, šoninės ir šaltai rūkytų lašinių, bendrovės „Kaimiškas dūmas“ gaminamos delikatesinės dešros bei nugarinės ir bendrovės „Saimeta“ raugiamos naminės Daujėnų duonos giros.

Bendradarbiavimas tik stiprėjo

Vienas iš pirmųjų mažųjų gamintojų su „Lidl“ bendradarbiavimą šiemet pradėjęs Kauno rajone esantis A.Banionio ūkis nuo pavasario dar labiau sustiprino ryšius su šiuo prekybos tinklu. Pirkėjų labiausiai pamėgti pagal senąsias lietuvių tradicijas pagaminti maisto produktai į parduotuves jau tiekiami nenutrūkstamai. Ūkininkas A.Banionis „Kauno dienai“ pasakojo, kad jau ir prieš pusmetį džiaugėsi sulaukęs „Lidl“ prekybos tinklo dėmesio, kai produktus pristatydavo tik per akcijas.

Optimizmas: A.Banionis tikisi netrukus „Lidl“ pirkėjams pasiūlyti ir naujų produktų. (Asmeninio archyvo nuotr.)

„Per tą laiką pavyko šiek tiek išplėsti gamybą tiek, kad kai kuriuos produktus prekybos tinklui jau tiekiame nuolat, – sakė A.Banionis. – Pavyzdžiui, mėsos gaminius: šaltai rūkytus lašinius ir šoninę, skilandinę dešrą. Visa ši produkcija rado nuolatinę vietą „Lidl“ parduotuvių lentynose. Iš pieno produktų kasdienei prekybai pristatome savo kaimišką rūgpienį. Užsakymai dideli, stengiamės įvykdyti. Dažnai esame kviečiami per akcijas pristatyti ir kitus savo produktus. Pavyzdžiui, pirkėjų vertinimui tiekėme ir šviežią avieną, ir šviežią veršieną. Netrukus pasiūlysime ir kitų produktų, dėl kurių jau apsitarėme su prekybos tinklu. Nuolatinei prekybai visko ir negalime pasiūlyti, nes užsakymai būtų tikrai dideli ir taip greitai persiorientuoti būtų sudėtinga. Tačiau stengiamės didinti pajėgumus tiek, kiek galime.“

A.Banionis neslėpė, kad iš pradžių tikėtasi, jog atskirus maisto produktus „Lidl“ tieks per akcijas. Pristatai vienos rūšies, tada pagamini kitos rūšies ir vėl siūlai.

„Tačiau malonu, kad vos per keletą mėnesių pavyko su tokiu prekybos tinklu sutarti dėl savo produktų kainodaros visiems metams, didelių užsakymų, – džiaugėsi A.Banionis. – Užsakymų skyrius dirba išsijuosęs. Prekes dabar pristatome po keletą kartų per savaitę. Viena yra pristatyti prekes per akciją, kai atveždavome du krovinių padėklus, kita – tiekti nuolatinius produktus, kurių užsakymai triskart didesni.

Jaučiame atsakomybę, kad mūsų produktų ant prekybos centro lentynų būtų nuolat ir kad jų kokybė būtų aukščiausia. Savo pirkėjo tikrai prarasti nenorėtume. Mūsų tikslas – kad pirkėjas atėjęs ieškotų A.Banionio ūkyje pagamintos pamėgtos prekės.“

Smagu, kad palaiko savus

Žarėnuose, Telšių rajone, veikiančios bendrovės „Kontėna“ direktorė Sandra Riepšienė, kalbėdama su „Kauno diena, džiaugėsi, kad „Lidl“ palaiko vietos gamintojus. Tarp nuolatinių prekybos tinklo prekių – dviejų rūšių bendrovės „Kontėna“ gaminamas kastinys.

Savi: S.Riepšienė džiaugiasi, kad „Lidl“ prekybos tinklas palaiko vietos gamintojus. (Asmeninio archyvo nuotr.)

„Esame labai patenkinti, kad „Lidl“ palaiko Lietuvos verslininkus, nes kas kitas gali padėti saviems, jei ne patys, – pasakojo S.Riepšienė. – Žinoma, mums buvo be galo didelis iššūkis pradėti dirbti su tokiu galingu prekybos tinklu vien dėl to, nes užsakomų prekių kiekis yra tikrai nemažas. Kai mūsų paklausė, ar norėtume bendradarbiauti, žinoma, atsakyti, kad taip, labai nesunku, tačiau padaryti nėra lengva. Tačiau džiaugiamės, kad pavyko padidinti darbo našumą ir išlaikyti aukštą gaminių kokybę. Turėjome pasverti savo galimybes, suskaičiuoti resursus, per trumpą laiką persiorientuoti. Mums pavyko, esame labai patenkinti bendradarbiavimu.

Malonu, kad šio tinklo darbuotojai, užsakantys prekes, tai daro ne dėl to, kad varnelę pasidėtų, jog keletą indelių pasiūlė priimti į lentyną. Čia rimtas darbas, kiekiai dideli, atsakomybė.“

Bendrovės „Kontėna“ vadovė tikisi, kad ateityje „Lidl“ prekybos centrų pirkėjus sudomins ir daugiau jų gaminamos produkcijos.

„Mūsų įmonė gamina įvairiausią maistą, pradedant morkų saldainiais, kitais konditerijos gaminiais, baigiant pieno produktais. Kodėl tokia įvairovė? Savo veiklą pradėjome nuo giros, bet ji yra sezoninė prekė vasarai. Pradėjome galvoti, ką galėtume gaminti žiemai. Viskas orientuota į tautinį maisto paveldą, viskas paremta natūralumu, tikrumu, gaminama pagal vyro močiutės receptus, pagal tai, kas kitų žmonių seniai seniai užrašyta“, – sakė S.Riepšienė.

Mums, mažiems, ir džiaugsmas sulaukus pasiūlymo bendradarbiauti, ir atsakomybės jausmas.

Ir džiaugsmas, ir atsakomybė

Daujėnuose, Pasvalio rajone, duona, konditerija, gira ir kitais gaminiais garsėjanti bendrovės „Saimeta“ taip pat rado kelią pas „Lidl“ pirkėjus. Jos vadovė Vita Stankevičienė pasakojo, kad pirmiausia dėmesio susilaukė sausainiai „Grybukai“. O kai prasidėjo karantinas, verslininkė prekybos tinklui pasiūlė duonos su kanapėmis, sausainių „Riešutėliai“.

Vita Stankevičienė / Asmeninio archyvo nuotr.

„Paskui susidomėta namine Daujėnų duonos gira. Ji tapo nuolatine mūsų tiekiama produkcija „Lidl“ parduotuvėms, – „Kauno dienai“ pasakojo V.Stankevičienė. – Pakvietė mus pristatyti pirkėjams ir daugiau rūšių gaminių, tačiau ne viską galime siūlyti, nes reikėtų pagaminti didžiulį kiekį. Turime rinktis tai, ką tikrai sugebėsime padaryti. Pasiūlėme konditerijos gaminį „Tinginuką“, labai daug jau jo esame patiekę. Labai patenkinti dėl tokios partnerystės. Mums, mažiems, ir džiaugsmas sulaukus pasiūlymo bendradarbiauti, ir atsakomybės jausmas. Mes ant „Lidl“ tinklui tiekiamų savo maisto produktų klijuojame lipdukus „Pagaminta Lietuvoje“. Labai malonu.“

Bendrovės „Saimeta“ direktorė džiaugėsi, kad palyginti nesunkiai pavyko išgyventi pirmąjį karantiną, tad ir antrajai COVID-19 bangai pasirengta: „Mes savo įmonės žmonių nesiuntėme į prastovas, neėmėme išmokų. Jei tą patį darbą dirbo du žmonės, vienas ėjo atostogauti, paskui kitas. Visi tuo metu spėjo pailsėti, dabar labai noriai dirba.“

„Lidl“ padeda augti

Pasak „Lidl Lietuva“ vyriausiosios asortimento vadovės Ilonos Čiužienės, prekybos tinklas nuolat stengiasi ne tik plėsti savo lietuviškų gaminių pasiūlą, bet ir padėti šalies gamintojams augti.

„Tikime ir pasitikime smulkiuoju šalies verslu, todėl žengiame dar vieną svarbų žingsnį. Norime bendradarbiauti su vietos gamintojais dar artimiau, todėl nuo šiol jų tiekiamus produktus „Lidl“ pirkėjai galės rasti visada. Karantinas suveikė kaip savotiškas katalizatorius, lėmęs artimesnę partnerystę su gausiu skaičiumi Lietuvos tiekėjų. Taip sugebėjome įgyvendinti du tikslus – ne tik prisidėjome prie mažųjų gamintojų veiklos stabilumo užtikrinimo ir padėjome jiems tobulėti, bet ir pradėjome siūlyti dar platesnį unikalių lietuviškų produktų pasirinkimą mūsų klientams“, – sako I.Čiužienė.

Jos teigimu, bendradarbiavimas su smulkiaisiais šalies tiekėjais leidžia dar kartą prisiliesti prie dažnai primirštų lietuviškų gaminių, kurių dabar galime rasti tik atokesniuose Lietuvos kampeliuose.

„Tikimės, kad „Lidl“ klientai įvertins ir pamėgs šiuos produktus. Norime paraginti ir kitus mažuosius šalies gamintojus bei augintojus kreiptis į mus – visuomet apsvarstome galimybes bendradarbiauti su kokybišką produkciją gaminančiais vietos verslais“, – atkreipė dėmesį „Lidl Lietuva“ vyriausioji asortimento vadovė.