„Lidl“ tęsia plėtrą Kaune: Šilainiuose duris atvers jau 17-oji parduotuvė mieste

Rugpjūčio 21 d. „Lidl“ naujosios parduotuvės atidarymo proga surengs šventę vietos bendruomenei. Atidarant parduotuvę, klientai bus vaišinami ryto gėrimais ir užkandžiais, pirmieji pirkėjai dovanų gaus specialiai atidarymui pagamintus daugkartinius pirkinių maišelius. Kiek vėliau klientai bus vaišinami ledais. Be visų pramogų, atidarymo proga klientų lauks tiek maisto, tiek ne maisto prekėms pritaikyti specialūs pasiūlymai, kurie leis apsipirkti už jau įprastą žemą „Lidl“ kainą.
Dvi pirmąsias naujosios parduotuvės darbo dienas nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 20 val. klientų lauks „Lidl Plus“ ekspertų komanda, kuri padės įdiegti programėlę telefone ir patars, kaip ja naudotis. Programėlėje „Lidl Plus“ klientai mato tik jiems skirtus prekybos tinklo nuolaidų kuponus, kitus specialius pasiūlymus, skaitmeninius apsipirkimo kvitus ir apsipirkimo istoriją, gali dalyvauti specialiuose žaidimuose ir naudotis partnerių pasiūlymais.
„Parduotuvėje dirbsianti „Lidl Plus“ komanda visiems norintiems padės įdiegti išmaniąją išskirtinių pasiūlymų ir nuolaidų programėlę, kuri suteikia galimybę ne tik naudotis asmeniniais kuponais ir pasiūlymais, bet ir vienu skenavimu sumokėti kasoje su „Lidl Pay“, apmokėti už elektromobilio įkrovimą“, – kalbėjo „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Pirmoji parduotuvė su priedanga
Parduotuvė įsikūrusi pagrindinėje Šilainių eismo arterijoje – Baltijos gatvėje, šalia Santarvės parko, todėl bus patogiai pasiekiama tiek Šilainių gyventojams, tiek ir kitiems Baltijos gatve važiuojantiems kauniečiams.
Tai pirmoji „Lidl“ parduotuvė Lietuvoje, kurioje įrengta priedanga parduotuvės klientams ir darbuotojams.
Atidarymo dieną naujoji parduotuvė duris atvers 8 val., kitomis dienomis pirkėjų ji taip pat lauks nuo 8 iki 22 val. Parduotuvės komandą sudarys maždaug 30 darbuotojų. Konkurencingiausią iš didžiųjų prekybos tinklų atlyginimus mokančio „Lidl“ vidutinis atlyginimas, Rekvizitai.lt 2025 m. birželio duomenimis, siekė 2 304 eurus prieš mokesčius.
Naujoji parduotuvė yra įprasto ir daugeliui pirkėjų puikiai pažįstamo formato. Parduotuvėje veikia įprastinės ir savitarnos kasos. XXL savitarnos kasos puikiai pritaikytos didesniems pirkiniams ir greitiems apsipirkimams. Skaičiuojama, kad savitarnos kasose atsiskaityti už prekes galima vidutiniškai per dvi minutes.
Šalia parduotuvės įrengta itin patogi ir erdvi automobilių stovėjimo aikštelė. Joje visada bus galima rasti vietos pastatyti automobilį ir bus užtikrinta galimybė greitai ir patogiai apsipirkti. Parduotuvė patogi ir elektromobilių vairuotojams – šalia parduotuvės yra šešiolika parkavimo vietų, kuriose galima įsikrauti elektromobilį.
Iš viso šiuo metu Lietuvoje veikia 81 „Lidl“ parduotuvė 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
