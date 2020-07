„Maxima“ ištyrė daugiau nei 200 darbuotojų: nustatyti du COVID-19 atvejai

„Tokį tyrimą paskatino atlikti prieš kelias savaites gauti du teigiami vieno iš sandėlių darbuotojų COVID-19 testų rezultatai bei iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gauta informacija dėl pasitvirtinusių koronaviruso atvejų kitiems žmonėms, su kuriais mūsų sergantys darbuotojai turėjo artimą kontaktą. Be to, liepą dviem kito sandėlio apsaugos darbuotojams taip pat buvo patvirtintas koronavirusas. Rūpindamiesi savo darbuotojų saugumu, nuo liepos 14 dienos prevenciškai per savaitę ištyrėme daugiau nei 200 darbuotojų“, – teigia E. Dapkienė, „Maximos“ komunikacijos ir korporacinių reikalų departamento direktorė.

Nustatyti du atvejai

Tyrimo metu, ištyrus daugiau nei 200 darbuotojų, dviejų atsakymai dėl COVID-19 buvo teigiami. Prekybos tinklas savaitgalį jau pranešė, kad liepos 17 dieną koronavirusas patvirtintas sandėlio darbuotojai, kuri buvo pirmą dieną grįžusi po atostogų į darbą. Ji nejautė jokių simptomų, neturėjo temperatūros. Gavus teigiamą koronaviruso rezultatą, moteris saviizoliavosi. Antras susirgimas koronavirusu patvirtintas liepos 21 dieną. Sandėlio darbuotoja nuo liepos 1 dienos nedirbo – turėjo nedarbingumo pažymėjimą saviizoliacijai iki liepos 14 dienos dėl artimo kontakto su koronavirusu sergančiais darbuotojais. Liepos 15-21 dienomis atostogavo. Moteris jokių simptomų nejaučia, toliau laikysis saviizoliacijos.

Kaip praneša bendrovė, visi „Maximos“ sandėlių darbuotojai prevenciškai darbo metu dėvi veido kaukes. Jiems taip pat darbo metu kelis kartus per dieną matuojama temperatūra. Iki šiol nuo pandemijos pradžios per penkis mėnesius yra ištirti 469 „Maximos“ darbuotojai. 11-ai iš jų buvo nustatyti teigiami COVID-19 rezultatai. Penki jau yra pasveikę.

Pasak E. Dapkienės, gavus teigiamus darbuotojų koronaviruso testų rezultatus, asmenų kontaktai operatyviai perduodami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, su kuriuo bendradarbiaujama nuo pandemijos pradžios.

„Visos pandemijos metu visuomenei atvirai ir operatyviai skelbiame apie kiekvieną pasitvirtinusį atvejį savo įmonėje ir prevencines saugumo priemones, kurių imamės. Suprantame, kad koronavirusas niekur nedingo – esame apsaugos priemonėmis aprūpinę visus savo darbuotojus, laikomės visų būtinų nurodymų dėl saugumo užtikrinimo patalpose, nuolat bendraujame su visomis atsakingomis institucijomis“, – teigia E. Dapkienė, „Maximos“ komunikacijos ir korporacinių reikalų departamento direktorė.

Prekybos tinklas „Maxima“ savo esamus ir būsimus darbuotojus yra apdraudęs specialiu draudimu nuo koronaviruso. Susirgus COVID-19 infekcija ir gydantis ligoninėje išmokas gaus dabartiniai bei naujai „Maximoje“ įsidarbinsiantys asmenys.

Darbuotojų tyrimus apmokėjo pati bendrovė „Maxima LT“.