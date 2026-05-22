Marketingo klubo ir Kauno personalo vadovų klubo renginyje – apie tai, kas iš tiesų padeda komandai

Renginio viešnia, komandų formavimo ir lyderystės konsultantė Marija Šulskė, pranešime „Komanda, kuri veikia: kaip kurti bendradarbiavimo kultūrą?“ kvietė į komandą pažvelgti ne kaip į tiesiog kartu dirbančių žmonių grupę, o kaip į sistemą, kurioje labai daug lemia aiškūs susitarimai, tarpusavio ryšys ir gebėjimas kalbėtis atvirai. Pasak jos, ten, kur trūksta aiškumo, greitai atsiranda skirtingos interpretacijos, nusivylimas ir chaosas.
Pranešimo metu buvo paneigta ir nemažai vis dar gajų mitų apie komandinį darbą. Marija Šulskė pabrėžė, kad gera komanda nebūtinai yra ta, kurioje visada ramu. Kartais atvirkščiai – konfliktas rodo, kad žmonėms rūpi, jie reaguoja ir yra įsitraukę. Kur kas daugiau rizikos atsiranda tada, kai komandoje įsivyrauja tyla, atsitraukimas ir nebeišsakomi sunkumai.
Renginyje taip pat kalbėta apie tai, kad stipri komanda nesusiformuoja savaime ir jos nepavyksta sukurti vienu motyvaciniu renginiu ar keliomis skambiomis frazėmis. Bendradarbiavimo kultūra auga iš kasdienių dalykų: aiškių susitarimų, reguliarių pokalbių, refleksijos, grįžtamojo ryšio ir sąmoningai kuriamo saugumo jausmo. Būtent nuo to priklauso, ar komandoje žmonės drįsta siūlyti idėjas, kalbėti apie problemas ir prisiimti atsakomybę.
Nemažai dėmesio pranešėja skyrė ir vadovo vaidmeniui. Ji ragino permąstyti, ar vadovas komandoje vis dar yra tas, kuris viską laiko savo rankose, ar jau tampa tuo, kuris padeda komandai augti savarankiškai. Pasak Marijos Šulskės, ilgainiui stipriausiomis tampa ne tos komandos, kurios visada laukia vadovo sprendimo, o tos, kurios pačios geba veikti, tartis ir prisiimti atsakomybę.
Renginio dalyviai išsinešė ir labai praktišką žinutę: komandą reikia kurti ne tada, kai prasideda problemos, o kasdien. Per įpročius, per bendravimo kultūrą, per aiškumą ir per dėmesį žmonėms. Kaip akcentuota renginyje, veikiančią komandą kuria ne atsitiktinumas, o nuoseklus darbas su santykiais, pasitikėjimu ir bendrais susitarimais.
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