 LTG pristatė savo viziją: traukiniais bus galima pasiekti ir šiuos miestus

LTG pristatė savo viziją: traukiniais bus galima pasiekti ir šiuos miestus

2026-06-18 11:19
Lukas Juozapaitis (BNS)

Iki 2050 metų Kauną ir Klaipėdą turėtų sujungti greitojo geležinkelio vėžė, traukiniais bus galima pasiekti Palangą, Alytų bei Druskininkus, rodo valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) vizija, kaip šalies geležinkeliai keisis per artimiausius 24 metus.

<span>LTG pristatė savo viziją: traukiniais bus galima pasiekti ir šiuos miestus</span>
LTG pristatė savo viziją: traukiniais bus galima pasiekti ir šiuos miestus / J. Kalinsko / BNS nuotr.

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Laikinojo LTG vadovo Arūno Rumsko teigimu, iki 2050 metų reikėtų investuoti 25–28 mlrd. eurų, daugiausiai – į Kauno ir Klaipėdos europinę vėžę.

„Pagrindinės žinutės – viso tinklo modernizavimas, o naujos investicijos – nuo Kauno į Klaipėdą tiesioginė europinė vėžė (...), studijoje yra prijungimas ir Klaipėdos prie („Rail Baltica“ – BNS) vėžės. Studijoje yra dar dvi vėžės: Klaipėda–Palanga (...) ir regioninis dalykas – prijungimas Kauno su Alytumi ir Druskininkais“, – žurnalistams ketvirtadienį pristatydamas viziją sakė A. Rumskas.

„25–28 mlrd. eurų reikalingi iki 2050 metų. Dabartinio tinklo išlaikymui – nedidelė dalis tos sumos. Didžiausia dalis – strategiškai, politiškai ir ekonomiškai labai svarbus sprendimas (...) – Kaunas–Klaipėda jungtis greitojo geležinkelio. Šitie bėgiai būtų didelė dalis tos investicijos“, – kalbėjo jis.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos geležinkeliai
LTG
Druskininkai
Klaipėda

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