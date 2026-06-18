LTG pristatė savo viziją: traukiniais bus galima pasiekti ir šiuos miestus

Laikinojo LTG vadovo Arūno Rumsko teigimu, iki 2050 metų reikėtų investuoti 25–28 mlrd. eurų, daugiausiai – į Kauno ir Klaipėdos europinę vėžę.
„Pagrindinės žinutės – viso tinklo modernizavimas, o naujos investicijos – nuo Kauno į Klaipėdą tiesioginė europinė vėžė (...), studijoje yra prijungimas ir Klaipėdos prie („Rail Baltica“ – BNS) vėžės. Studijoje yra dar dvi vėžės: Klaipėda–Palanga (...) ir regioninis dalykas – prijungimas Kauno su Alytumi ir Druskininkais“, – žurnalistams ketvirtadienį pristatydamas viziją sakė A. Rumskas.
„25–28 mlrd. eurų reikalingi iki 2050 metų. Dabartinio tinklo išlaikymui – nedidelė dalis tos sumos. Didžiausia dalis – strategiškai, politiškai ir ekonomiškai labai svarbus sprendimas (...) – Kaunas–Klaipėda jungtis greitojo geležinkelio. Šitie bėgiai būtų didelė dalis tos investicijos“, – kalbėjo jis.
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