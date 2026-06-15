„LTG Infra“ nutraukia sutartį su „Rail Baltica“ tilto per Nerį rangove

„LTG Infra“ sprendimą priėmė įvertinusi rangovės pateiktą veiksmų planą, kaip su subrangovais neatsiskaitanti ir jiems ginčus teismuose pralaiminti „Rizzani“ galėtų tęsti statybas, pirmadienį pranešė „LTG Infra“.
LTG laikinasis vadovas Arūnas Rumskas sako, kad nutraukdama sutartį grupė imasi veiksmų, kad tilto statybos neatsiliktų nuo grafiko.
„Kyla reali rizika, kad su šiuo rangovu („Rizzani“ – BNS) tiltas nebus įgyvendintas laiku. Negalime toleruoti šiurkščių sutartinių pažeidimų, darbų nevykdymo ir finansinių įsipareigojimų nesilaikymo“, – pranešime sakė A. Rumskas.
Bendrovės teigimu, saugiau patikėti projektą naujam rangovui: „Tai laikoma saugesne alternatyva nei darbų tęsimas su rangovu, kuris nesilaiko sutartinių įsipareigojimų.“
Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešime teigė, jog toks veiksmas būtinas, kad „Rail Baltica“ statybos nestrigtų, o visas projektas nevėluotų ir būtų užbaigtas iki 2030-ųjų pabaigos.
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