 „LTG Infra“ nutraukia sutartį su „Rail Baltica“ tilto per Nerį rangove

„LTG Infra“ nutraukia sutartį su „Rail Baltica“ tilto per Nerį rangove

2026-06-15 12:20
BNS inf.

„Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) infrastruktūros bendrovė „LTG Infra“ nutraukia sutartį su finansinių sunkumų patiriančia restruktūrizuojama „Rail Baltica“ tilto per Nerį statybų rangove „Rizzani de Eccher“.

<span>„LTG Infra“ nutraukia sutartį su „Rail Baltica“ tilto per Nerį rangove</span>
„LTG Infra“ nutraukia sutartį su „Rail Baltica“ tilto per Nerį rangove / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„LTG Infra“ sprendimą priėmė įvertinusi rangovės pateiktą veiksmų planą, kaip su subrangovais neatsiskaitanti ir jiems ginčus teismuose pralaiminti „Rizzani“ galėtų tęsti statybas, pirmadienį pranešė „LTG Infra“.

LTG laikinasis vadovas Arūnas Rumskas sako, kad nutraukdama sutartį grupė imasi veiksmų, kad tilto statybos neatsiliktų nuo grafiko.

„Kyla reali rizika, kad su šiuo rangovu („Rizzani“ – BNS) tiltas nebus įgyvendintas laiku. Negalime toleruoti šiurkščių sutartinių pažeidimų, darbų nevykdymo ir finansinių įsipareigojimų nesilaikymo“, – pranešime sakė A. Rumskas.

Bendrovės teigimu, saugiau patikėti projektą naujam rangovui: „Tai laikoma saugesne alternatyva nei darbų tęsimas su rangovu, kuris nesilaiko sutartinių įsipareigojimų.“

Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešime teigė, jog toks veiksmas būtinas, kad „Rail Baltica“ statybos nestrigtų, o visas projektas nevėluotų ir būtų užbaigtas iki 2030-ųjų pabaigos.

Šiame straipsnyje:
LTG Infra
nutraukti sutartį
Rail Baltica
tiltasper Nerį
rangovė
Rizzani de Eccher

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų