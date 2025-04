Lietuvos oro uostai: rekordiškai daugėja keleivių

Vilniaus oro uoste aptarnauta 350 tūkst. keleivių, 6 proc. daugiau negu 2024 metų kovą. Kauno oro uoste – per mėnesį aptarnauta per 123 tūkst. keleivių, apie 33 proc. daugiau negu 2024 metų kovą. 44 proc. augimas fiksuotas Palangos oro uoste, kurį savo kelionėms rinkosi 34 tūkst. keleivių per kovo mėnesį.

Iš viso šį kovą LTOU tinkle aptarnauta daugiau nei 4,6 tūkst. skrydžių, apie 14 proc. daugiau nei 2024 m. tuo pačiu metu. Vilniaus oro uoste skrydžių pagausėjo 8 procentais. Kauno oro uoste skrydžių daugėjo 28 proc., o Palangoje – 35 procentais.

Populiariausi pagal aptarnautų keleivių skaičių reguliarūs maršrutai 2025 metų kovą LTOU tinkle buvo: Londonas (Lutono oro uostas), Kopenhaga (Danija), Londono (Stanstedo oro uostas), Varšuva (Lenkija) ir Ryga (Latvija).

LTOU primena, kad aviacijos vasaros sezonas prasidėjo kovo pabaigoje. Patogioms kelionėms iš Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų vasaros sezono metu atsivers beveik šimtas krypčių.