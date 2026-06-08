Lietuvoje kuriasi Ispanijos statybų milžinė

Ji šeštadienį Vilniuje įregistravo antrinę įmonę „Tecnicas Reunidas Lithuania“, rodo Registrų centro duomenys.
Įmonės vadovu paskirtas Pablas Lopezas, beveik 25 metus dirbantis „Tecnicas Reunidas“, o pastaruosius 12 metų yra jos projektų vadovas.
Ispanijos koncernas pernai gavo 6,466 mlrd. eurų konsoliduotų pajamų – 45 proc. daugiau nei užpernai, jo grynasis pelnas siekė 156 mln. eurų – 75 proc. daugiau, rodo įmonės metinė ataskaita. Šiemet Ispanijos milžinė tikisi panašių pajamų – apie 6,5 mlrd. eurų.
„Tecnicas Reunidas“ akcijos kotiruojamos Madrido biržoje, jos kapitalizacija – 2,5 mlrd. eurų, rodo portalo investing.com duomenys.
Daugiau nei 60 metų veikianti „Tecnicas Reunidas“ suprojektavo ir valdė daugiau nei 1 tūkst. gamyklų statybą virš 50 šalių. Tarp jos klientų yra daug didelių nacionalinių ir tarptautinių naftos bendrovių.
„Tecnicas Reunidas“ ir Egipto bendrovės „Orascom“ konsorciumas pernai kovą pasirašė 2,6 mlrd. JAV dolerių (apie 2,26 mlrd. eurų) vertės sutartį dėl trijų gigavatų galios kombinuoto ciklo dujų jėgainės plėtros Saudo Arabijoje, skelbė naujienų agentūra „Reuters“.
Be to, pasak portalo „Zawya“, Ispanijos įmonė pernai vasarį gavo 3,4 mlrd. JAV dolerių (2,95 mlrd. eurų) vertės užsakymą įgyvendinti naftos ir dujų gavybos projektą Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
Kinijos energetikos bendrovės „Sinopec“ ir Alžyro valstybinės įmonės „Sonatrach“ 2024 metų užsakymu „Tecnicas Reunidas“ atnaujina Hassi Messaoud naftos perdirbimo gamyklą Alžyre – bendra sutarties vertė siekia apie 4 mlrd. dolerių (3,47 mlrd. eurų), iš kurių daugiau nei 2 mlrd. dolerių (1,74 mlrd. eurų) atiteks „Tecnicas Reunidas“, rašo ispanų portalas „Cinco dias“.
„Tecnicas Reunidas“ – tarp galimų „Orlen Lietuvos“ projekto rangovų
Pasak BNS šaltinių, „Tecnicas Reunidas“ dalyvauja Lietuvos naftos importo ir perdirbimo bendrovės „Orlen Lietuva“ naujai paskelbtoje Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto pagrindinio rangovo atrankoje – jos laimėtojas jis turės perimti projektą iš finansinių sunkumų patyrusios JK energetikos projektų valdymo bendrovės „Petrofac“, kuri pernai lapkritį neteko užsakymo „Orlen Lietuvai“ dėl sustojusių darbų nutraukus beveik 1 mlrd. eurų vertės rangos sutartį dėl žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos.
Projektas Mažeikiuose nuo pernai rudens yra laikinai sustabdytas. Pasak šaltinių, atrankoje dalyvauja 5–6 didelės užsienio kompanijos, šiuo metu vyksta derybos, o naują rangovą tikimasi pasirinkti per kelis artimiausius mėnesius.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas balandį sakė, kad „Orlen Lietuva“ dar balandį žadėjo atsirinkti naują generalinį rangovą, kuris užtikrintų „Petrofac“ prisiimtų įsipareigojimų tęstinumą.
Kaip anksčiau rašė BNS, projektą, kuris leis efektyviau perdirbti naftą, „Orlen Lietuva“ planavo baigti šių metų rugsėjį, nors anksčiau jo pabaigą buvo suplanavusi 2025-ųjų rugsėjį. Dabar tikimasi jo pabaigos 2027-aisiais.
„Orlen Lietuvos“ atstovų teigimu, iki pernai lapkričio buvo atlikta apie 80 proc. visų projekto darbų.
(be temos)
(be temos)