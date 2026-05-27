„Via Lietuva“ pradeda prevencijos kampaniją: pristato sukrečiantį vaizdo klipą

„Ši istorija ne apie baudas ar moralus, – rašoma „Via Lietuvos“ feisbuko paskyroje. – Ji – apie žmones. Apie akimirką, kai supranti, kad viena papildoma sekundė galėjo viską pakeisti.
Kelyje klysta visi. Kartais pakanka vienos klaidos, vieno neįvertinto posūkio ar per didelio greičio, kad pasekmės būtų skaudžios. Todėl pradedame naują saugaus eismo kampaniją „Kiti klysta. Sulėtink“. Pagrindinis jos akcentas – Lietuvoje nufilmuotas emociškai paveikus vaizdo klipas, sukurtas pagal pasaulyje pripažintą Naujosios Zelandijos socialinę reklamą „Mistakes“.
Kampanijos vaizdo įrašas šiandien buvo viešai pristatytas visuomenei Katedros aikštėje, Vilniuje. Čia žmonės pamatė ne tik vaizdo klipą, bet ir realias bei skaudžias avarijas patyrusius automobilius.
„Via Lietuva“ ragina sustoti, pagalvoti ir rinktis saugesnį greitį. „Nes kartais lėčiau reiškia daugiau laiko sureaguoti. O kartais – ir galimybę grįžti namo“, – tokiais žodžiais kreipėsi socialinės kampanijos iniciatoriai.
Kampanijos akcentas – vaizdo klipas
Pagrindiniu kampanijos akcentu tapo Lietuvoje perfilmuotas socialinės reklamos vaizdo klipas, sukurtas pagal pasaulyje pripažintą Naujosios Zelandijos transporto agentūros (angl. NZ Transport Agency Waka Kotahi), kampaniją „Mistakes“ (liet. Klaidos).
Kaip teigia savo svetainėje „Via Lietuva“, 2014 metais pasirodęs vaizdo klipas sulaukė tarptautinio dėmesio ir buvo apdovanotas prestižiniame festivalyje „Cannes Lions International Festival of Creativity“. Ši kampanija pasaulyje išgarsėjo tuo, kad vietoje moralizavimo pasirinko emociškai paveikų pasakojimą apie žmogiškas klaidas kelyje ir jų kainą.
„Kiekviena nelaimė keliuose mane nuoširdžiai sukrečia. Labiausiai skaudina ne skaičiai statistikoje, o už jų besislepiančios prarastos gyvybės, skausmas ir šeimos, kurios savo artimųjų taip ir nesulaukė namuose. Šis vaizdo klipas priverčia susimąstyti – kur mes taip skubame? Per greičio viršijimą, saugaus atstumo nesilaikymą ar neatsargų bandymą aplenkti daromos klaidos kainuoja per brangiai. Saugokime vieni kitus keliuose, neskubėkime ir būkime dėmesingi. Tokie, rodos, paprasti dalykai gali išgelbėti gyvybes“, – per kampanijos pristatymą kalbėjo susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Norėjome kalbėti ne apie taisyklių pažeidimus, o apie žmones. Klaidų daro ir kiti eismo dalyviai, todėl būtent greitis dažnai tampa riba tarp galimybės sustoti ir skaudžių pasekmių. Nenorėjome rodyti pirštu ar gąsdinti – siekėme parodyti istoriją, kurioje žmonės atpažintų realias situacijas ir susimąstytų, kiek daug kelyje lemia viena papildoma sekundė vairuotojo reakcijai“, – sakė „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Vaizdo klipe pasakojama istorija apie du vairuotojus, kurie akimirką prieš neišvengiamą susidūrimą tarsi sustabdo laiką. Išlipę iš automobilių jie trumpam susitinka viduryje kelio ir pripažįsta savo klaidas – vienas neteisingai įvertino situaciją kelyje, kitas važiavo per greitai. Tačiau net ir suvokus klaidas, susidūrimo išvengti nebepavyksta.
Pasak kampanijos organizatorių, Lietuvoje sukurtas vaizdo klipas adaptuotas gavus Naujosios Zelandijos transporto agentūros leidimą. Kampanijos kūrėjai siekė išlaikyti originalią emocinę žinutę, tačiau istoriją ir aplinką pritaikyti Lietuvos auditorijai.
„Tikimės, kad Lietuvos auditorijai pritaikyta šio klipo versija taps ne tik stipria emocine patirtimi, bet ir paskatins daugiau dėmesingumo keliuose. Jei bent dalis vairuotojų po šios kampanijos pasirinks važiuoti lėčiau ir atsargiau, tai jau bus svarbus žingsnis saugesnio eismo link“, – pabrėžė M. Gedaminskas.
Kampanijos „Kiti klysta. Sulėtink“ startas ir viešas vaizdo klipo pristatymas vyko gegužės 27 dieną Katedros aikštėje Vilniuje. Po šio renginio kampanija persikels į televizijos ekranus, šalies kino teatrus bei socialinius tinklus. „Via Lietuva“ ragina visada rinktis saugų greitį, kuris apsaugos jus ir jūsų artimuosius, net jei kiti kelyje padarys klaidą.
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