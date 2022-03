„Lidl“ sveikesnio maisto iniciatyva: mažiau cukraus, mažiau druskos

Prioritetas – vaikiški produktai

„Lidl Lietuva“ Kokybės užtikrinimo departamento atstovo Karolio Lebedniko teigimu, ne natūraliai produktuose esantis, o būtent pridėtinis cukrus yra nepalankiausias sveikatai: „Natūralus cukrus, pavyzdžiui, esantis vaisiuose, daržovėse, riešutuose, pieno produktuose, sveikam žmogui iš esmės nekenksmingas, o pridėtinis cukrus neturi jokių vertingų medžiagų, jokio teigiamo poveikio.“

Įvairių tyrimų duomenys rodo, kad mūsų šalies vaikai kasdien suvartoja vidutiniškai keturiskart didesnę pridėtinio cukraus normą, nei rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija. Per didelio cukraus kiekio vartojimas didina riziką susirgti cukriniu diabetu ir kitomis ligomis.

„Formuodami sveikesnį nuolatinį prekybos tinklo asortimentą, pirmiausia tobuliname tuos produktus, kuriuos itin dažnai vartoja mažieji „Lidl“ klientai. Geriamasis vaisių ir uogų skonio jogurtas ir sūreliai yra išties populiarūs tarp vaikų – tai puikiai žinau pats. Išėję pirkinių į prekybos centrą kartu su mažamete dukra niekada negalime ramiai praeiti pro šių produktų lentynas“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ Kokybės užtikrinimo departamento atstovas K.Lebednikas.

Jo teigimu, mažinant pridėtinio cukraus kiekį, prioritetas skiriamas sveikesniems pusryčių dribsniams, saldiems pieno produktams, ledams ir kitiems desertams, padažams, įvairiems pusgaminiams, limonadams, šaltai arbatai. Kalbant apie pridėtinę druską, jos stengiamasi mažinti kepant duoną, bandeles ir įvairius kitus kepinius, gaminant traškučius ir kitus užkandžius, ruošiant mėsą, dešras ir rūkytus gaminius.

Sveikesni mitybos pasirinkimai

„Lidl Lietuva“ atstovas tęsia, kad pridėtinio cukraus ir druskos kiekiai privačių prekės ženklų produktuose yra mažinami remiantis „Lidl“ sveikatai palankesnių produktų kūrimo strategija: „Produktų sudėties keitimas – ilgas procesas, kurio metu kruopščiai testuojame produkto skonį, tekstūrą, įvertiname jo kokybę ir maistinę vertę. Šiame procese svarbus ir „Lidl Lietuva“ produktų gamintojų vaidmuo – su tiekėjais, kurie siekia panašių tikslų, bendradarbiauti ir dalytis gerąja patirtimi yra daug lengviau. Be to, „Lidl“ produktų pakeitimams daug įtakos turi ir besikeičiantys pirkėjų mitybos įpročiai.“

K.Lebednikas atkreipia dėmesį į keletą svarbiausių principų, kuriais vadovaujamasi keičiant privačių prekių ženklų produktų receptūras.

„Svarbu, kad, mažindami pridėtinio cukraus kiekį produkte, mes nekeičiame jo dirbtiniais saldikliais. Pavyzdžiui, jogurtuose su vaisiais atsisakome pridėtinio cukraus, o natūralių vaisių kiekio nemažiname. Siekiame, kad pirkėjas vieno valgymo metu suvartotų mažiau druskos ir cukraus, o energijos gautų tiek pat. Dėl to keičiame maisto produktų receptūras, peržiūrime rekomenduojamų porcijų dydžius ir taip skatiname sveikatai palankesnę mitybą. Be to, „Lidl“ palaipsniui didina ir alternatyvių produktų, kuriuose pridėtinio cukraus yra mažiau arba iš viso nėra, pasirinkimą“, – aiškina įmonės „Lidl Lietuva“ atstovas.

Anot jo, jei pirkėjai nerimauja, kad, naudojant mažiau druskos ar cukraus, keisis produktų skonis, gali būti ramūs. Pavyzdžiui, virtų rūkytų kiaulių ausų skonį papildė pipirų, svogūnų ir česnakų mišinys.

„Be to, didelei daliai produktų palaipsniui mažinant pridėtinio cukraus ar druskos kiekį iki 20 proc., vartotojai skirtumo net nepajaučia“, – atkreipia dėmesį K.Lebednikas.

Kantrybės reikalaujantis procesas

Jau šį mėnesį visų „Lidl“ parduotuvių lentynas pasiekė net trijų rūšių „Pilos“ geriamieji jogurtai, kuriuose mažiau pridėtinio cukraus – patobulinta braškių, aviečių ir meliono bei vanilės ir mėlynių skonio geriamųjų jogurtų po 0,9 kg sudėtis. Be to, jau patvirtinta keisti dviejų 100 g sūrelių sudėtį – tiek vanilinio, tiek sūrelio su razinomis sudėtis bus atnaujinta (jame ne tik bus mažiau cukraus, bet ir vanilinas bus pakeistas natūraliu vanilės ekstraktu). Dar anksčiau „Lidl“ sumažino pridėtinio cukraus kiekį kituose „Pilos“ sūreliuose, kukurūzų lazdelėse, giroje ir kt. lietuviškuose produktuose.

„Lidl“ prekės ženklo „Pilos“ jogurtai ir sūreliai gaminami Lietuvoje – prekybos tinklas jau ne vienus metus bendradarbiauja su „Rokiškio pienu“.

„Pieno perdirbimo procesas santykinai sudėtingas, mat tobulam skoniui užtikrinti prireikia daugybės bandymų, ragavimų ir eksperimentų. Nebūtinai visi sumanymai pavyksta iškart, bet tinkamą variantą anksčiau ar vėliau pavyksta atrasti. Nors pakeisti pieno produktų receptūras užtrunka, tačiau vėliau gamybos darbai vyksta itin sparčiai, esame puikiai prisitaikę prie pokyčių ir patys skatiname užsakovus kurti sveikatai naudingesnius pieno produktus“, – teigia „Rokiškio pieno“ inžinierė-technologė Vilma Deniušienė.

„Lidl Lietuva“ atstovai džiaugiasi tvariu įmonės ir pieno perdirbėjų bendradarbiavimu ir pažymi, kad verslo partneriai puikiai supranta mažiau pridėtinio cukraus turinčių produktų reikšmę žmonių sveikatai. „Rokiškio pienas“ prie Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvos mažinti cukraus, druskos ir riebalų kiekį maisto produktuose prisijungė dar 2018 m.

V.Deniušienės teigimu, palyginti su ankstesnėmis geriamųjų jogurtų receptūromis, jogurtuose esantį pridėtinio cukraus kiekį pavyko sumažinti maždaug 10 proc., o netolimoje ateityje atnaujinus sūrelių sudėtį, juose taip pat pridėtinio cukraus bus 10 proc. mažiau.

Tikslas – nuolat tobulėti

„Rokiškio pienas“ – ne vienintelė lietuviška įmonė, prisijungusi prie „Lidl“ iniciatyvos mažinti pridėtinio cukraus ir pridėtinės druskos kiekį maisto produktuose. Kaune veikiančios UAB „Lietuvos kepėjas“ kokybės ir kontrolės vadovė Erika Žemgulytė dienraščiui pasakojo, kad prekybos tinklo projektas iš karto bendrovei pasirodė patrauklus, nes perkamiausi jų produktai atitinka maistingumo teiginį „mažai cukrų“. Anot jos, sprendžiant iš teigiamų atsiliepimų, šie gaminiai tenkina klientų lūkesčius.

„Gaminių gerinimo projektą inicijavo „Lidl“ Kokybės užtikrinimo departamentas, – sakė ji. – Iš pradžių gavome prekybos tinklo užduotį pamėginti pagaminti „Lidl“ komandos atrinktus produktus, kuriuose būtų mažiau cukrų ir druskos. Pasiekus patenkinamų rezultatų, kartu su „Lidl“ Kokybės užtikrinimo departamentu nusprendėme toliau dalyvauti projekte ir su kitais UAB „Lietuvos kepėjas“ gaminamais produktais, siekiant prisidėti prie vartotojų sveikesnio gyvenimo įpročių.

Sutarus su „Lidl“ atstovais siekti sumažinti cukrų ir druskos kiekius gaminiuose, pradėjome nuoseklų darbą: atliekami receptūros bandymai, vykdomos vidinės, išorinės degustacijos, kurių tikslas – nustatyti vartotojų pasitenkinimą naujais gaminiais ir geriausiai įvertintų produktų pateikimas rinkai.“

E.Žemgulytė paaiškino, kad, gaminant privataus prekės ženklo gaminius, šiuo atveju žymimus „Lidl“ prekės ženklu „mano DUONA“, bendrovės atstovai su prekybos tinklu nuolat aptaria produkto kokybės gerinimą.

Išbandymas aklo ragavimo metu

„Lidl“ Kokybės užtikrinimo departamento atstovas K.Lebednikas atskleidė, kaip vertinama pakeista receptūra: „Prieš pradėdami prekybą patobulintais produktais, organizuojame juslinius tyrimus. Jų metu keliolika žmonių ragauja skirtingų receptūrų produktus ir pasidalija savo nuomone apie jų tekstūrą, kvapą ir skonines savybes. Laikomės principo, kad, mažinant pridėtinio cukraus kiekį, neturi nukentėti produktų skoninės savybės, todėl visi patobulinti produktai yra įvertinami aklųjų ragavimų (angl. blind tasting) metu. Eksperimento dalyviai ragauja tiek įprastą, tiek atnaujintą produktą ir analogiškus skirtingų prekių ženklų produktus, tačiau nežino, kuris yra kuris. Tai leidžia nešališkai įvertinti gaminių skonį, tekstūrą, kvapą ir kitus aspektus, padeda nuspręsti, ar receptūrų pakeitimai yra tinkami.“

Rengdamas akluosius ragavimus prekybos tinklas bendradarbiauja su Kauno technologijos universiteto Maisto instituto Juslinės analizės mokslo laboratorijos specialistais. Be to, „Lidl Lietuva“ kasmet matuoja savo cukraus ir druskos mažinimo tikslų pažangą. Iki 2025 m. pabaigos planuojama šių pridėtinių medžiagų kiekį „Lidl“ privačių prekių ženklų produktuose sumažinti bent 20 proc.