„Gelbėkit vaikus“ vadovė apie „Lidl“ socialinę akciją: ši parama – gyvybiškai svarbi

Per dvejus prekybos tinklo „Lidl“ vykdomo projekto „Už saugią aplinką mūsų vaikams“ metus, kai į taromatus plastikinę užstato tarą grąžinantys pirkėjai šią sumą gali paaukoti, paramai iš viso skirta daugiau nei 100 tūkst. eurų. Trečdalį šios sumos gavusios visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė teigia, kad šie pinigai yra gyvybiškai svarbūs dienos centrų veiklos tęstinumui užtikrinti, ką patvirtina ir viltį skleidžiančios šeimų istorijos.

Anot R. Dičpetrienės, papildoma „Lidl“ pirkėjų parama pirmaisiais metų mėnesiais, vaikų dienos centrams negaunant finansavimo iš valstybės arba jį gaunant labai menką, tapo jų išlikimo ir tolesnio gyvavimo šaltiniu.

„Parama naudojama vaikų dienos centrų išlaikymui, kitaip tariant, kad centrai veiktų ir vaikai galėtų juos lankyti, kol sulaukiama valstybės skirtos paramos. Iš „Lidl“ socialinio projekto gautas papildomas finansavimas pernai buvo skirtas penkiems visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrams Alytuje, Pasvalyje, Utenoje, Vilniuje ir Zarasuose, kuriuos kasdien lanko 105 vaikai“, – sako organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovė.

Tampa užuovėja vaikams

R. Dičpetrienė tikina, kad vaikų dienos centrai būtinai turi veikti nuolat, ką parodo ir gyvenimiškos istorijos. Viena jų – apie mažame, atokiame Lietuvos kaimelyje gyvenančią daugiavaikę šeimą, kurioje trimis skirtingo amžiaus vaikais po sunkios ligos mirus tėvui rūpinasi viena likusi mama.

Jai kasdien reikia važinėti į darbą gretimame mieste, todėl moteris niekaip negalėtų pasirūpinti mokyklos autobusiuku namo po pamokų grįžtančiomis savo atžalomis. Kadangi šaltuoju metų laiku anksti sutemsta, kaime trūksta įdomios veiklos, todėl moters vaikai po pamokų keliauja į dienos centrą: ten ruošia pamokas, pavalgo, saugioje aplinkoje bendrauja su kitais vaikais. Mamai pabaigus darbus, visa šeima kartu grįžta į kaimą.

Tokie ilgalaikiai partneriai kaip „Lidl“ mums padeda ištesėti vaikams ir motyvuotiems tėvams duotą pažadą – niekada nepalikti jų vienų ir padėti tiek, kiek reikės.

„Dienos centras tokiai šeimai yra be galo svarbus ir reikalingas, jo kolektyvas padeda vienišai mamai rūpintis savo vaikais, apsaugo juos nuo blogos kompanijos. Be to, labai didelė pagalba yra dienos centro rėmėjų vaikams dovanojamas kokybiškas vasaros poilsis ir kitos vaikus motyvuojančios veiklos, kurių dažna šeima dėl ribotų finansinių galimybių savo vaikams suteikti negalėtų“, – tvirtina R. Dičpetrienė.

Padeda užtikrinti emocinius poreikius

Kitas „Gelbėkit vaikus“ dienos centro pavyzdys yra apie šeimą, kurioje mama kasdien rūpinasi sunkią negalią turinčiu jauniausiu ketvirtuoju šeimos vaiku. Moters vyras uždarbiauja užsienyje, todėl kiekvienam šeimos nariui suteikti tiek dėmesio, kiek jiems šiuo metu yra reikalinga, norint užtikrinti ir jų emocinius poreikius, dažnai yra tiesiog per sunku.

„Būtent dienos centre jie su kaupu gauna jiems taip reikalingo dėmesio, o socialinio darbuotojo, psichologo ir, žinoma, pagal galimybes, savo tėvų padedami, susidoroja su iškylančiais paauglystės sunkumais. Kitu atveju vaikai, tikėtina, problemų sprendimo būdų imtų ieškoti alkoholyje arba tiesiog gatvėje“, – pasakoja „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė.

Leidžia ištesėti tėvams duotą pažadą

Kaip teigia R. Dičpetrienė, tokių pavyzdžių šalyje yra daugybė. O šiuo projektu, kuris yra nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ dalis, per porą metų buvo padėta daugybei šeimų ir vaikų. Prie jų gerovės galima prisidėti labai paprastai – tiesiog taromatuose spaudžiant mygtuką „Aukoti“. Surinktą sumą „Lidl“ padvigubina ir skiria ne tik vaikų dienos centrus koordinuojančiai „Gelbėkit vaikus“, bet ir tokią funkciją atliekančioms „Maltos ordino pagalbos tarnybos“ ir „Caritas“ organizacijoms.

„Paramos ilgalaikiškumas ir nuoseklumas tiek šioms, tiek daugybei kitų organizacijų yra be galo svarbus. Tokie ilgalaikiai partneriai kaip „Lidl“ mums padeda ištesėti vaikams ir motyvuotiems tėvams duotą pažadą – niekada nepalikti jų vienų ir padėti tiek, kiek reikės. Džiaugiuosi, kad mūsų šalyje veikiantis verslas vis labiau atsigręžia į žmones, į bendruomenes, supranta, kad tik klestinčioje visuomenėje galės vystytis ir verslas“, – teigia R. Dičpetrienė.