„Lidl Lietuva“ suteikia papildomą galimybę užsidirbti: pradėjo skatinimo programą logistikos centro darbuotojams

Sprendimas dėl atlygio priedų programos komplektavimo darbus vykdantiems darbuotojams priimtas ne tik šalies, bet ir tarptautiniu bendrovės mastu, atsižvelgiant į šios funkcijos įtaką klientų pasitenkinimui ir parduotuvių veiklos rezultatams. Papildomas atlygis bus skiriamas logistikos darbuotojams, nuo kurių darbo tikslumo priklauso, kad klientai lentynose rastų visas reikiamas prekes.

Be to, šiuo metu vyksta ir antrojo „Lidl Lietuva“ logistikos centro statybos Vilniuje, netoli Lentvario, jo plotas sieks apie 64 tūkst. kv. metrų, investicijos sudaro daugiau nei 100 mln. eurų, čia planuojama sukurti per 200 naujų darbo vietų, kai kurių pozicijų darbuotojų atrankos vykdomos jau dabar. Šio logistikos centro veiklą planuojama pradėti 2024 metais.

LIDL Lietuva valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė. „Lidl Lietuva“ nuotr.

„Esame viena iš pirmųjų „Lidl“ šalių, turinčių tokią skatinimo programą. Tai yra žingsnis ne tik padedantis siekti geriausių darbo rezultatų ir aukščiausios kokybės, bet ir leidžiantis darbuotojams papildomai užsidirbti. Logistikos centras yra centrinė ašis, nuo kurios darbo kokybės ir tikslumo priklauso visų mūsų parduotuvių veikla, todėl motyvuojame logistikos centro darbuotojus siekti kuo geresnių rezultatų ir tokiu būdu uždirbti papildomą priedą prie atlyginimo. Birželio mėnesio statistika rodo, kad priedai gali būti didesni nei 200 eurų neatskaičius mokesčių“, – sakė Sandra Savickienė, „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė.

Rūpinasi darbuotojų gerove

Remiantis naujausiais gegužės mėnesio „Rekvizitai.lt“ duomenimis, vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių „Lidl Lietuva“ siekė 2054,45 eurus bei buvo aukščiausias palyginus su kitų didžiųjų prekybos tinklų vidutiniais darbo užmokesčiais. Parduotuvių ir logistikos sandėlio darbuotojų konkurencingą atlygį ir reguliarų atlyginimų augimą garantuoja kiekvienoje „Lidl Lietuva“ pareigybių kategorijoje esančios darbo užmokesčio pakopos, kuriomis iš anksto numatytas atlyginimo kilimas keleriems metams į priekį.

Įmonė rūpinasi ir savo darbuotojų sveikata – „Lidl Lietuva“ visus savo darbuotojus jau penktus metus iš eilės draudžia papildomu sveikatos draudimu. Visiems prekybos tinklo darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo vietos ar užimamų pareigų, yra suteikiamas vienodos vertės ir galimybių draudimo paketas. Taip pat kasmet darbuotojams įteikiami vitaminų rinkiniai imunitetui stiprinti, visiems komandos nariams ir jų vaikams iki 14 metų suteikiama galimybė nemokamai pasiskiepyti nuo gripo.

Daug dėmesio skiriama ir darbuotojų poilsiui, todėl logistikos centre, taip pat „Lidl“ parduotuvėse ir centriniame biure, įrengtos šiuolaikiškos poilsio patalpos, rengiamos įvairios šventės darbuotojams ir jų šeimos nariams.

Siūlo darbą logistikos centruose

„Lidl Lietuva“ kviečia potencialius darbuotojus prisijungti prie Kauno rajone, Ramučiuose esančio logistikos centro komandos. Šiuo metu įmonė gali pasiūlyti darbą užsakymų komplektuotojams, prekių kontrolieriams. „Lidl Lietuva“ taip pat jau pradėjo atrankas ir būsimam logistikos centui Vilniuje, kai kurių pozicijų darbuotojų atrankos vykdomos jau dabar. Daugiau informacijos apie laisvas darbo vietas galima rasti čia: karjera.lidl.lt/darbo-paieska.

Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 69 „Lidl“ parduotuvės 26-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.