„Lidl Lietuva“ – pirmojo ketvirčio atlyginimų lyderė mažmeninės prekybos sektoriuje

„Norime, kad mūsų darbuotojai jaustųsi saugūs dėl savo finansinės padėties, suprantame, kad tik tuomet jie gali išnaudoti savo potencialą siekdami profesinių rezultatų. Dėl to „Lidl“ komandos nariams siūlome konkurencingiausią atlyginimą rinkoje ir periodiškai didiname bazinį darbo užmokestį, be to, visiems darbuotojams suteikiame ir platų papildomų naudų krepšelį, kuris yra viena iš išskirtinių įmonės viduje taikomų darbuotojų motyvacijos skatinimo programų dalių“, – teigia įmonės valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė.

„Rekvizitai.lt“ duomenimis, „Lidl Lietuva“ pirmąjį šių metų ketvirtį buvo lyderiai tarp didžiųjų prekybos tinklų Lietuvoje ne tik pagal vidutinį darbo užmokestį, bet ir pagal atlyginimų medianą. Pirmąjį šių metų ketvirtį „Lidl Lietuva“ vidutinė atlyginimų mediana buvo didžiausia – siekė 1485,39 eurus ir 11 proc. lenkė antroje vietoje esantį prekybos tinklą bei buvo net 35 proc. didesnė už trečioje vietoje esantį prekybos tinklą.

„Lidl Lietuva“ šiemet 5–15 proc. padidino darbo užmokestį visiems komandos nariams nepriklausomai nuo užimamų pareigų – tam įmonės atlyginimų biudžete numatyti papildomi 9 mln. eurų. Didindama bazinį darbo užmokestį, „Lidl Lietuva“ esamiems ir būsimiems darbuotojams siūlo ir įvairius finansinius motyvacinius priedus. Praėjusiais metais papildomoms premijoms ir priedams tinklas skyrė daugiau nei 1,7 mln. eurų.

Įmonė prie savo komandos kviečia prisijungti daugiau nei 100 darbuotojų įvairiuose Lietuvos miestuose. Naujiems komandos nariams tinklas siūlo gerą darbo vidinę atmosferą ir dinamišką darbo pobūdį prekybos tinklo parduotuvėse, logistikos sandėlyje Kaune bei centriniame biure Vilniuje. Įmonė taip pat siūlo darbo pozicijas ir karo pabėgėliams iš Ukrainos.

Sandra Savickienė. „Lidl Lietuva“ nuotr.

Konkurencingi atlyginimai nėra vienintelis mažmeninės prekybos sektoriuje lyderiaujančios įmonės bruožas – „Lidl Lietuva“ visiems darbuotojams siūlo ir platų papildomų naudų krepšelį.

„Nuosekliai rūpinamės fizine bei emocine savo darbuotojų sveikata. Visus komandos narius apdraudžiame privačiu papildomu sveikatos draudimu, kurį šių metų pradžioje praplėtėme įtraukdami ir dalį odontologijos bei optikos paslaugų. Iš viso į darbuotojų sveikatos draudimą šiais metais investuosime 28 proc. daugiau lėšų nei pernai. Stengiamės, kad mūsų darbuotojai gautų visą jiems reikalingą sveikatos priežiūrą“, – sako S. Savickienė.

Ne visos prekybos tinklo taikomos darbuotojų sveikatos stiprinimo priemonės yra nukreiptos tik į fizinę komandos narių sveikatą. Ne mažiau rūpinamasi ir jų emocine savijauta – darbuotojai taip pat gali pasinaudoti dešimtimi nemokamų gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus, jiems siūloma ir speciali konsultacijų programa „Gali mumis pasikliauti“. Paskambinę visą parą veikiančiu numeriu, darbuotojai ir jų artimieji gali nemokamai ir anonimiškai pasikonsultuoti finansiniais, teisiniais ir asmeniniais klausimais.

Taip pat prieš kelerius metus buvo priimtas sprendimas „Lidl“ parduotuvėms nedirbti didžiųjų metų švenčių metu. Pirmąją Kalėdų ir Velykų dieną bei sausio 1-ąją visi darbuotojai gali praleisti kartu su artimiausiais šeimos nariais.

„Lidl Lietuva“ jau ketvirtus metus iš eilės yra įvertinama prestižiniais „Top Employer 2022 Lietuva“ ir „Top Employer 2022 Europe“ sertifikatais. Šiemet prekybos tinklas antrąkart pelnė ir „Metų darbdavio“ titulą, kurį suteikia darbo skelbimų portalas „CVbankas.lt“.

„Lidl Lietuva“ šiuo metu dirba daugiau nei 2,6 tūkst. darbuotojų. Lietuvoje iš viso veikia 61 „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvė 24-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose bei Rokiškyje.