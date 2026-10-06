Leido pervadinti Patentų biurą, peržiūrės ir patentų mokesčius

Seimas balsuodamas dėl Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo pakeitimų taip pat padidino kai kuriuos mokesčius už patentus bei įvedė lengvatas.
Už tai balsavo 118 Seimo narių, o vienas susilaikė.
Patento paraiškos mokestis padidintas keturiais eurais – iki 90 eurų, o patento išdavimas brangs aštuoniais eurais – iki 60 eurų.
Padidinti mokesčiai už patentų galiojimą, ypač nuo 11-ųjų iki 20-ųjų metų – šiuo laikotarpiu rinkoje naudojami patentuoti išradimai dažniausiai sukuria didžiausią ekonominę vertę patentų savininkams.
Nuo kitų metų sausio bus suteikta 50 proc. mokesčių lengvata mokslo ir studijų institucijoms, smulkioms ir vidutinėms įmonėms bei toms, kurios patento paraišką teikia pirmą kartą.
Tokia pat lengvata galios gyventojams – jie mokės pusę kainos už paraišką, patento išdavimą, metinį mokestį už jo galiojimą ir kai kurias kitas paslaugas.
Planuojama, kad į valstybės biudžetą bus surenkama apie 850 tūkst. eurų daugiau šių mokesčių. Šiuo metu Valstybinis patentų biuras surenka virš 2,5 mln. eurų mokesčių.
Paskutinį kartą patentų mokesčiai buvo peržiūrėti 2012 metais.
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