Ledų gamintojams tenka pasitelkti ir inovacijas, ir kūrybiškumą

„Ši rinka itin konkurencinga – vietiniams ledų gamintojams tenka konkuruoti ne tik tarpusavyje, bet ir su pasaulinėmis korporacijomis. Tad mes, kaip gamintojai, tikrai turime su kuo grumtis dėl vartotojų meilės. Kol kas mums tai neblogai sekasi, ir tam yra keletas priežasčių“, – kalbėjo „Dadu“ valgomuosius ledus gaminančios bendrovės „Vikeda“ generalinis direktorius Algirdas Gauronskis.

Pašnekovo pastebėjimu, nors iš esmės valgomųjų ledų rinka Lietuvoje yra auganti, mūsų šalies gyventojai pagal šių produktų suvartojimo lygį vis dar atsilieka nuo Europos, ypač – Skandinavijos šalių vidurkio.

Pasirodo, daugiausia ledų Europoje suvalgo suomiai. Įdomu ir tai, kad Skandinavijoje, skirtingai nei Lietuvoje, ledų gamintojams netenka susidurti su sezoniškumo problema.

„Mūsų šalies išskirtinumas yra tas, kad ledai dažniausiai vartojami impulsiškai. Tai iliustruoja ir pakuotės formatas – pas mus populiariausi vienos porcijos ledai, kurie nusipirkus dažniausiai iškart ir suvalgomi. O kitose šalyse ledai parduodami arba didesnio tūrio pakuotėse, arba po kelis porcijų vienetus dėžutėse, tai yra pirkėjai juos įprastai suvartoja namuose“, – aiškino bendrovės „Vikeda“ vadovas.

Ledus gaminame išskirtinai iš šviežio nenugriebto pieno – tai yra iš tokio, kokį rytais surenka pieno ūkiai.

Įsitvirtino užsienio rinkose

Dėsninga, kad įsigaliojus karantinui Lietuvoje ledų pardavimai stipriai krito – tam reikšmės turėjo tiek pakitę apsipirkimo įpročiai, kai parduotuvėse žmonės ėmė lankytis gerokai rečiau, tiek pats prekių pasirinkimo prioritetas: šaldiklius skubėta užpildyti ne ledais, o šaldytais mėsos ar pusgaminių produktais.

Tuo metu Europos ir kitose užsienio rinkose, kur vartojimas yra kiek kitoks, ledų pardavimų nuosmukis nebuvo toks ryškus.

„Iš kitų Lietuvos gamintojų išsiskiriame tuo, kad didelę dalį produkcijos eksportuojame, – teigė pašnekovas. – Pavyzdžiui, pirmąjį 2018 m. pusmetį užsienio šalyse pardavėme 48 proc., 2019 m. tuo pačiu metu – 58 proc., o šiemet – 68 proc. mūsų gaminių. Palyginti šių ir praėjusių metų pirmą pusmetį, šiemet pardavimai išaugo 5 proc. Didžiąja dalimi tai lėmė eksportas, kuris yra mūsų ilgametės strategijos dalis. O šiemet, įvertinant karantino situaciją, pardavimai užsienyje mums itin stipriai padėjo.“

Daugiausia „Dadu“ ženklo produkcijos iškeliauja į JAV, Europoje – į Vokietiją bei Lenkiją, užsienio pardavimų sąraše – ir tokios egzotiškos kryptys kaip Australija.

Nors europiniu mastu bendrovė „Vikeda“ nėra tarp didžiųjų gamintojų, įmonės pranašumas – gebėjimas greitai įgyvendinti sprendimus. Štai per karantiną pirkėjams buvo pasiūlyta naujovė – patogios šeiminės kelių porcijų ledų pakuotės, itin populiarios Vakarų Europos rinkose.

Nuo sulos iki probiotikų

A.Gauronskis neneigė, kad reikšmingų pasiekimų įmonei leidžia pelnyti ir investicijos į techninę bazę.

„Ledų fabrikas pastatytas prieš 22 metus, tačiau įranga yra maksimaliai automatizuota, robotizuota, ir tai mums suteikia galimybę būti efektyviems bei konkurencingiems. Per pastaruosius ketverius penkerius metus padvigubinome įmonės pajėgumus, nors darbuotojų skaičius išliko tas pats, – pasakojo vadovas. – Be to, kasmet generuojame naujas idėjas, ko vartotojas gali norėti po kelerių metų, – kompetentinga komanda yra stipriai įsitraukusi į inovacijas, kūrybinius procesus, ir tai irgi galime įvardyti didžiuliu mūsų privalumu.“

Bendrovė „Vikeda“ vienintelė Lietuvoje gamina ekologiškus dviejų skonių – vanilinius ir kakavinius – ledus. O pernai įmonė pristatė visišką naujieną ne tik šalies, bet ir užsienio rinkose – ekologiškus beržų sulos ledus.

Funkcinių produktų kategoriją sudaro įvairių tarptautinių įvertinimų pelnę gaminiai, tokie kaip ledai be laktozės, cukraus ar net pieno – vietoje jo naudojamas avižų gėrimas, taip pat probiotikais papildyti ledai.

„Šie išskirtiniai produktai parodo mūsų, kaip gamintojo, kompetenciją, ypač kai kalbame apie bendradarbiavimą su stambiais užsienio užsakovais – jiems galime pristatyti plačias mūsų galimybes iliustruojantį gaminių portfelį. Vis dėlto Lietuvoje tai yra nišiniai produktai“, – pripažino A.Gauronskis.

Kasdienis kokybės egzaminas

Kalbant apie asortimentą, karščiausios šiemetės įmonės naujienos – ledai ant pagaliukų. Klasikinių „Dadu“ ledų gerbėjams gamintojas pristatė sodraus skonio vanilinį plombyrą, aplietą šokoladiniu glajumi su migdolų gabalėliais, bei trigubą karamelinį malonumą: karamelinius ledus su karameliniu įdaru ir karameliniu glajumi, kuris itin traškus dėl vaflių gabalėlių.

Tiek mažieji smaližiai, tiek suaugusieji negali atsispirti originaliems spalvotiesiems „Dadu“ gaminiams iš „Moonlight“ serijos. Ją sudaro ne tik juodi, žali, mėlyni, bet ir naujieji geltoni ledai rausvame vaflyje.

„Moonlight“ serija šiemet taip pat buvo papildyta naujienomis ant pagaliukų. Įmonės technologai pasistengė nustebinti ne tik spalvomis, bet ir netikėtomis skonių kombinacijomis. Visos „Moonlight“ ledų spalvos, įskaitant ir juodą, išgaunamos nenaudojant jokių dirbtinių cheminių dažiklių.

„Ledus gaminame išskirtinai iš šviežio nenugriebto pieno – tai yra iš tokio, kokį rytais surenka pieno ūkiai. Dėl tokios gamybos technologijos galime naudoti tik pačios aukščiausios kokybės žaliavą. Tačiau tai yra gyvulinės kilmės produktas, kuris kaskart keičiasi – vieną kartą gali būti riebesnis, kitą – liesesnis, su daugiau ar mažiau baltymų. Tad kiekvieną dieną pieną ištiriame savo laboratorijoje, ir pagal konkrečius parametrus adaptuojame receptūrą, kad kiekvieną kartą pagamintume identišką produktą. Šį sudėtingą gamybos procesą, kuriuo didžiuojamės ir deklaruojame ant savo produktų, išlaikėme nuo įmonės gyvavimo pradžios. Tai labai vertina ir mūsų ledų vartotojai, – teigė bendrovės „Vikeda“ vadovas A.Gauronskis.