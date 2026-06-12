Lauks ES teismo išaiškinimo dėl baudos „Vilprai“

Regionų administracinis teismas pranešė birželio 10 dieną nutaręs kreiptis į ESTT prašydamas priimti prejudicinį sprendimą byloje, susijusioje su ES sankcijų Baltarusijai taikymu, ir sustabdė bylos nagrinėjimą, pranešė teismas.
Bylos duomenimis, 2023 metais bendrovė pardavė oro kondicionavimo įrangą Kirgizijos įmonei. Baudą skyrusi muitinė nustatė, kad prekės nepasiekė deklaruotos paskirties vietos – jos buvo nugabentos į Baltarusiją.
Teismas prašo išaiškinti, ar bendrovei gali kilti atsakomybė už sankcijų pažeidimą ir tuomet, kai ji nesielgė atidžiai ir rūpestingai sudarydama sandorį. Be to, ar turi reikšmės tai, kad bendrovė prekes pardavė Kirgizijos įmonei, o jas perdavus vežėjui toliau nebedalyvavo tiekimo grandinėje.
„Kyla klausimas, ar nacionalinė teisė gali numatyti atsakomybę už neatsargų elgesį, jei pats (ES – BNS) Reglamentas aiškiai neapibrėžia kaltės formos“, – rašoma teismo pranešime.
Tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ pernai liepą skelbė, kad muitinė „Vilprai“ skyrė 30 tūkst. eurų baudą už Baltarusijai taikomų sankcijų pažeidimą. Patikrinimą muitinė atliko remiantis pernai atliktu „Sienos“, „Laisvės TV“ ir partnerių užsienyje žurnalistiniu tyrimu.
Jo duomenimis, ES uždraudus kondicionierių eksportą į Rusiją ir Baltarusiją prasidėjus invazijai į Ukrainą, staiga išaugo „Vilpros“ prekyba su dviem Kirgizijoje registruotomis bendrovėmis – nuo 2022 metų rugsėjo iki 2023 metų kovo „Vilpra“ į Centrinės Azijos šalį eksportavo kondicionierių už maždaug 940 tūkst. eurų.
„Vilpra“ muitinės tyrėjams neigė bandžiusi apeiti ES sankcijas, o įmonės vadovas, I. Vėgėlės brolis Martynas Vėgėlė žurnalistų tyrimą pavadino politiniu.
Įmonė buvo nubausta, nes pažeidė draudimą „tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti, eksportuoti prekes asmenims Baltarusijoje“. Atskiru sprendimu muitinė nutarė, kad „Vilpra“ deklaruodavo, jog oro kondicionavimo įrenginiai bus gabenami į Kirgiziją, tačiau iš tiesų jie buvo išvežti į Baltarusiją, rašė „Siena“.
Šią muitinės išvadą ir baudą bendrovė apskundė Regionų administraciniam teismui.
Pasak teismo pranešimo, „Vilpros“ teigimu, atsakomybė gali kilti tik tuomet, kai asmuo sąmoningai ir tyčia siekia apeiti sankcijas, o muitinės pozicija grindžiama tuo, kad atsakomybė gali būti taikoma ir tuomet, kai asmuo nebuvo pakankamai rūpestingas ar atidus.
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