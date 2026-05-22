 Laikinasis „Lifosos“ administratorius „Valnetas“ darbą tęs dar metus

Laikinasis „Lifosos“ administratorius „Valnetas“ darbą tęs dar metus

2026-05-22 07:28
Evelina Paškovskytė (BNS)

Sankcionuotos Kėdainių fosforo trąšų gamyklos „Lifosa“ laikinąja administratore ketvirtus metus iš eilės dirbs bendrovė „Valnetas“.

<span>Laikinasis „Lifosos“ administratorius „Valnetas“ darbą tęs dar metus</span>
Laikinasis „Lifosos“ administratorius „Valnetas“ darbą tęs dar metus / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

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Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas gegužės 12 dienos įsakymu įmonės įgaliojimus pratęsė nuo gegužės 22 dienos iki 2027 metų gegužės 20-osios.

„Būtina užtikrinti nepertraukiamą akcinės bendrovės „Lifosa“ gamybinę ir komercinę veiklą, esamo laikinojo administratoriaus įgytas žinias ir patirtį, susijusias su bendrovės administravimo veiklos specifika“, – teigiama įsakyme.

Atranką laimėjęs Gintaro Adomonio vadovaujamas „Valnetas“ pirmą kartą „Lifosos“ administratoriumi paskirtas 2023 metų gegužę, įmonė dirba kartu su partnere – advokatų profesine bendrija „Noor legal“.

„Valnetas“ praeityje administravo žlugusių „Snoro“ ir Ūkio bankų bankroto procesus.

Kaip rašė BNS, 2022–2023 metais laikinąja „Lifosos“ administratore buvo „Finance Guru“, dirbusi kartu su partneriais „Zeta Law“, „Ernst & Young Baltic“, „EY Law“, „Grant Thornton Baltic“ bei „Domus Sola“.

Šiame straipsnyje:
Lifosa
Valnetas
Kėdainių fosforo trąšų gamykla
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