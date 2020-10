Kuo „Achema“ panaši į „Tesla“?

Pagal 2017 m. Jungtinėse Valstijose atliktą darbdavių apklausą, trečdalis įmonių, turinčių daugiau nei 5 tūkst. darbuotojų, yra įsteigusios klinikas ar kitokius medicinos paslaugas teikiančius punktus bendrovės darbuotojams. 2012 m. tokių buvo ketvirtadalis. Klinikas savo būstinėse turi tokios finansų pasaulio milžinės kaip USAA bei „Goldman Sachs“ ar technologijų gigantas „Tesla“.

Lietuvoje – ne naujiena

Mūsų šalyje yra įmonių, kurios savo medicinos įstaigas turi jau pusę amžiaus. Viena tokių – didžiausia trąšų gamintoja Baltijos šalyse „Achema“. „Achemos poliklinika“ buvo įkurta dar 1974 m., o prieš tai veikė gamyklos „Azotas“ medicinos punktas. Kaip sako poliklinikos vyriausiasis gydytojas doc. dr. Vidmantas Januškevičius, medicinos įstaiga yra būtina tokiai gamyklai kaip „Achema“.

„Tai yra strateginė Lietuvos įmonė, be to – turinti pavojingo objekto statusą. Buvę įmonės vadovai, ypač šviesaus atminimo „Achemos grupės“ įkūrėjas dr. Bronislovas Lubys matė prasmę rūpintis gamyklos darbuotojų sveikata, stengėsi paslaugas pritraukti šalia darbo vietos, garantuoti tai, kad achemiečiai būtų išskirtiniai, gautų kokybiškas, o svarbiausia – savalaikes paslaugas“, – tikino doc. dr. V. Januškevičius.

Trys ketvirtadaliai poliklinikos pacientų – „Achemos“ ir kitų koncerno įmonių darbuotojai, dar dalis susiję su įmonėmis – šeimos nariai, buvę darbuotojai. Tačiau prisirašyti prie poliklinikos gali visi norintieji jonaviečiai.

„Poliklinikos pacientai gauna diagnostikos, gydymo, odontologijos, reabilitacijos paslaugas vienoje vietoje – o tai jau yra privalumas. Pacientų vizito laukimo eilės pas gydytojus – vienos mažiausių Jonavoje, o esant skubiems atvejams, ūmiems sveikatos sutrikimams gydytojo konsultacija gaunama, o taip pat ir gydymas paskiriamas, tą pačią dieną“, – apie naudas darbuotojams kalbėjo „Achemos poliklinikos“ vyriausiasis gydytojas.

Investicijos atsiperka

Poliklinikoje nemažai investuojama ir į naujausią medicininę įrangą, kuri nuolat atnaujinama. Štai nuo šiemet rentgeno tyrimai atliekami nauju moderniu skaitmeniniu rentgeno aparatu „Schimadzu RadSpeed MC“, kurio nuotraukos yra labai aukštos kokybės, tuo tarpu akių ligų gydytojo kabinete yra bekontaktis akispūdžio aparatas.

Kaip sako doc. dr. V. Januškevičius, laikas, darbuotojų sugaištas sveikatos priežiūrai, visada kainuoja darbdaviui. Tai ir neatlikti darbai, ir prastovos, ir ilgas sirgimo bei reabilitacijos periodas, todėl poliklinikos išlaikymas turėjo ir tebeturi prasmę.

„Investicijos į polikliniką atsiperka, mat sutrumpėja darbuotojo ligos ir atsistatymo po ligos laikotarpis, kas reiškia, kad darbuotojas grįžta į darbą greičiau, nei gydomas kitose įstaigose, nes dažnai reabilitacijos paslaugas gali gauti poliklinikoje po savo pamainos ar iki jos.

Be to, darbdavys siųsdamas atlikti profilaktinio sveikatos tikrinimo į polikliniką sutaupo darbo laiko sąnaudose, nes darbuotojas profilaktiškai poliklinikoje pasitikrina dažniausiai per vieną darbo dieną, kai tuo tarpu miesto gydymo įstaigose užgaištų ženkliai ilgiau, nes jam tektų aplankyti mažiausiai dvi gydymo įstaigas“, – tikina „Achemos poliklinikos“ vyriausiasis gydytojas.

Svarbu ir tai, jog medicinos punktas veikia visą parą, todėl įvykus nelaimingam atsitikimui ar patyrus traumą darbe galima gauti medicininę pagalbą iškart. Be to, dalis darbdavio investuojamų finansinių resursų grįžta į įmonę, nes poliklinika gali panaudoti sveikatos draudimo lėšas.

„Achemos poliklinikos“ vyriausiasis gydytojas Vidmantas Januškevičius. „Achemos“ nuotr.

Specialistų rasti nelengva

Kadangi poliklinika turi sutartis su Ligonių kasomis, joje daugiausiai paslaugų suteikiama nemokamai.

„Achemos poliklinikos“ finansinis krepšelis susideda iš Ligonių kasų finansavimo, „Achemos“ lėšų, kurias įmonė skiria už profilaktinius sveikatos tikrinimus ir medicinos punkto išlaikymą bei lėšų, surenkamų už mokamai teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.

„Be to, mokamai teikiamos paslaugos dažniausiai apmokamos iš „Achemos“ darbuotojų turimo, darbdavio apmokėto, papildomo sveikatos draudimo lėšų bei mokamų odontologijos ir tyrimų atlikimo paslaugų“, – pridūrė doc. dr. V. Januškevičius.

Šiuo metu poliklinikoje dirba trys šeimos gydytojos, neurologijos, endokrinologijos specialistai, reabilitologas, akušerė ir gydytojas ginekologas, ausų-nosies-gerklės ir akių ligų gydytojai, gydytojas urologas, gydytojas endoskopuotojas atlieka skrandžio ir žarnyno endoskopinius tyrimus.

Vyriausiasis gydytojas džiaugiasi savo kolektyvu. Anot jo, šeimos gydytojos yra ne tik savo srities specialistės, bet ir nuoširdžios, savo apylinkės žmonėmis besirūpinančios, kartais socialinio darbuotojo funkcijas apsiimančios vykdyti gydytojos, o pacientas visada pasitinkamas su šypsena ir maloniu žodžiu.

Dauguma specialistų dirbti į polikliniką atvyksta iš Kauno, kai kurie dirba LSMU Kauno klinikose, kai kurie žinomose privačiose įstaigose Kaune. Mažoji dalis poliklinikoje dirbančių gydytojų gyvena Jonavoje, kai tuo tarpu slaugytojai ir kiti poliklinikos darbuotojai – beveik visi jonaviečiai.

„Gydytojus pritraukti dirbti darosi vis sunkiau – dalies specialistų, pavyzdžiui, kardiologų trūksta visoje Lietuvos. Išlaikyti specialistus padeda „Achemos“ motyvacinė sistema“, – tvirtino poliklinikos vadovas.

Pandemijai ruošėsi iš anksto

Įprastinėmis sąlygomis poliklinikoje fiksuojama nuo 24 iki 30 tūkstančių metinių pacientų vizitų. Šiais metais, šiek tiek normalizavus COVID-19 pandemijos situaciją, poliklinikoje per dieną apsilanko apie 80–120 pacientų.

Kaip pasakoja doc. dr. V. Januškevičius, pavasarį paskelbus karantiną „Achemos poliklinika“, vadovaudamasi Sveikatos apsaugos ministro nurodymais, buvo apribojusi kontaktines konsultacijas iki minimumo, odontologijos paslaugų neteikė visai, teikė tik skubią pagalbą, akušerio-ginekologo konsultacijas.

„Vėliau, vieni pirmųjų rajone mes paslaugas atnaujinome ir kol kas tebedirbame daugmaž įprastu ritmu, aišku atsižvelgdami į bendrą šalies situaciją, taikome maksimalias saugos priemones, dezinfekcijos režimą ir stengiamės, kad mūsų pacientas ir darbuotojas jaustųsi saugus. Asmeninėmis apsaugos priemonėmis mes jau rūpinomės iki karantino įvedimo šalyje, buvome įsigiję ir kaukių, ir respiratorių, ir specialiosios aprangos, didesnius kiekius dezinfekcinių medžiagų paviršiams ir rankoms dezinfekuoti“, – apie tai, kaip medicinos įstaigai sekėsi tvarkytis su neįprastomis sąlygomis, kalbėjo vyriausiasis gydytojas.

Be to, „Achemos“ darbuotojai turėjo ir dabar turi galimybę pasidaryti koronaviruso testus, jei jie buvo ar yra kontaktiniai sergančiųjų asmenys darbinėje aplinkoje. Tai, anot V. Januškevičiaus, ypač svarbu siekiant užkardyti koronaviruso plitimą darbo aplinkoje.

„Tam „Achema“ sudarė sutartis su LSMU Kauno klinikų bei „Antėjos“ laboratorija, kurie teikia tyrimams terpes, atlieka tyrimus, o poliklinikos slaugytojai mėginius paima ir paruošia transportavimui bei sutvarko mėginių dokumentinę dalį. Be to tyrimai atliekami ir užsienio piliečiams, atvykstantiems dirbti į „Achemos“ remontuojamus objektus. Per pandemiją poliklinikos darbuotojams kartais teko aukoti ir poilsį, mat būta poreikio dirbti savaitgaliais“, – tikino doc. dr. V. Januškevičius.