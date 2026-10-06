Konkurencijos taryba neleido įsigyti „Apollo Kino“

„MM Grupp“ įpareigota ne vėliau kaip per šešis mėnesius atkurti ankstesnę padėtį arba parduoti vieną iš dviejų kino teatrų, įsikūrusių sostinės prekybos centruose „Akropolis“ ir „Outlet“. Įpareigojimų įvykdymo sąlygos turės būti suderintos su taryba.
Kaip rašė BNS, „MM Grupp“ 2021 metų pabaigoje po pusantrų metų trukusių derybų su „Odeon Cinemas Group“ netiesiogiai, per bendrovę „Apollo Kinas“, įsigijo tuometinį Vilniaus „Akropolio“ kino teatrą „Forum Cinemas“, kurio pavadinimas 2022 metų vasarį pakeistas į „Apollo Kinas“.
„Vilniaus „Akropolyje“ nebelikus „Forum Cinemas“, kuris būtų buvęs stipriausias tiesioginis „Apollo“, įsikūrusio prekybos centre „Outlet“, konkurentas, vartotojams reikšmingai sumažėjo pasirinkimo galimybės. Tuo pačiu sumažėjo ir konkurencinis spaudimas, kuris labiausiai skatina verslą varžytis dėl vartotojų siūlant jiems patrauklesnes prekių ir paslaugų kainas, didesnį pasirinkimą, geresnę kokybę bei daugiau naujovių“, – pranešime sakė Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė.
Institucija nustatė, kad „Akropolyje“ veikusį kino teatrą iš „Forum Cinemas Lithuania“ perėmus „MM Grupp“, pastarosios kontroliuojamų kino teatrų „Apollo“ dalis Vilniaus rinkoje gerokai padidėjo ir viršijo 50 procentų.
Dar stipresnę poziciją „Apollo“ užima tarp sostinės didžiuosiuose prekybos centruose veikiančių trijų kino teatrų, kuriuos dabar valdo du nepriklausomi operatoriai vietoj trijų.
Tarybos vertinimu, „Akropolyje“ ir „Outlet“ įsikūrę kino teatrai prieš sandorį buvo artimi konkurentai. Jeigu juos ir toliau būtų kontroliavę nepriklausomi operatoriai, jie būtų konkuravę dėl žiūrovų repertuaru, kainomis, seansų pasiūla, paslaugų kokybe ir kitomis vartotojams svarbiomis sąlygomis.
Kitų sostinės kino teatrų daromas konkurencinis spaudimas, kaip parodė tarybos analizė, nekompensuoja po sandorio prarasto spaudimo, kurį vienas kitam būtų darę nepriklausomi kino teatrų „Akropolyje“ ir „Outlet“ operatoriai.
Dėl to Konkurencijos taryba padarė išvadą, kad sandoris reikšmingai apribojo konkurenciją sostinėje.
Institucija įvertinusi „MM Grupp“ pasiūlytus įsipareigojimus nustatė, kad jie nėra tinkami ir pakankami problemoms pašalinti.
Estijos bendrovė siūlė perduoti nepriklausomam operatoriui vieną iš šešių „Apollo“ kino teatro salių prekybos centre „Outlet“, tačiau to, pasak tarybos, nepakaktų sugrąžinti prarasto konkurencinio spaudimo.
Tarybos nutarimas gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui.
Kaip rašė BNS, pernai spalį Konkurencijos taryba nustatė, jog „MM Grupp“ 2021-ųjų balandį be tarybos leidimo įgijo įmonės „Forum Cinemas Lithuania“ kontrolę ir faktiškai ja pasinaudojo siekdama bendrovės kino teatrus Vilniuje bei Kaune integruoti į „MM Grupp“ valdomą „Apollo“ tinklą. Nustatyta, jog Estijos grupė tam skaidė „Forum Cinemas Lithuania“ verslą, keitė jo struktūrą.
„MM Grupp“ tuomet skirta beveik 7,5 mln. eurų bauda, kurią „MM Grupp“ pernai gruodį apskundė teismui.
Taryba pernai spalį taip pat įpareigojo „MM Grupp“ per pusmetį nutraukti pažeidimą – arba gauti leidimą ir parduoti įmonę naujam pirkėjui, arba atkurti buvusią padėtį – tai yra grąžinti ją pardavėjai „Odeon Cinemas Group“.
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