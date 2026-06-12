Konkurencijos taryba įvertino, ar tinkamai įsigyta Lietuvos „Gjensidige“

Taryba pranešė, kad „Munich Re“ tinkamai ir laiku įgyvendino įsipareigojimus perleisti visas netiesiogiai per „Ergo International“ įsigytos įmonės „Gjensidige“ kelių transporto vežėjų civilinės atsakomybės draudimo sutartis Estijos bendrovei „If P&C Insurance“.
BNS rašė, kad taryba pernai gruodį leido sandorį, tačiau su išlygomis – įmonė turėjo perleisti vežėjų draudimo sutartis kitam, tarybos patvirtintam pirkėjui.
„Munich Re“ privalėjo iki verslo dalies perdavimo nesiimti veiksmų, kurie galėtų sumažinti sutarčių vertę ir apimtį. Vokietijos įmonė taip pat yra įsipareigojusi dvejus metus nekonkuruoti dėl perleistų klientų.
Skelbta, kad sandoriu taip pat buvo įsigytos „Gjensidige“ įmonės Latvijoje bei Estijoje – „Ergo“ tapo trečia didžiausia draudimo bendrove Baltijos šalyse.
BNS rašė, kad apie „Gjensidige“ įsigijimą už neskelbiamą sumą „Ergo“ pranešė pernai liepą. Balandžio pradžioje sandoriui pritarė Lietuvos bankas.
„Munich Re“ užsiima perdraudimo veikla gyvybės, sveikatos, turto, civilinės atsakomybės ir kitose srityse visame pasaulyje.
„Ergo International“ grupės dalis – „Ergo Insurance“ bei „Ergo Life Insurance“ – veikia trijose Baltijos valstybėse, kaip ir „Gjensidige“.
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