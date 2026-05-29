Konferencijoje „Skaitmenizuok’is 2026“ – apie DI proveržį, naujas grėsmes ir pasirengimą pokyčiams

Nuotolinėje konferencijoje dalyvavo daugiau nei 200 verslo, technologijų ir teisės sričių atstovų. Renginyje aptarta, kaip organizacijos gali pasirengti sparčiai vykstantiems pokyčiams, efektyviau išnaudoti duomenis ir saugiai integruoti dirbtinio intelekto sprendimus į kasdienę veiklą.
Pirmasis konferencijos pranešėjas Lietuvos inovacijų centro atstovas Gytis Junevičius kalbėjo apie tai, kad šiandien konkurencinį pranašumą lemia ne įmonės dydis, o gebėjimas greitai prisitaikyti. Pasak jo, organizacijos, kurios automatizuoja procesus, efektyviau naudoja duomenis ir greičiau priima sprendimus, tampa atsparesnės rinkos pokyčiams.
Daug dėmesio sulaukė ir dirbtinio intelekto poveikio rinkodarai tema. „Rocket Science Baltics“ vadovas Simonas Naudžius pristatė, kaip tokie įrankiai kaip „ChatGPT“, „Perplexity“, „Claude“ ar „Google AI Mode“ jau keičia žmonių informacijos paieškos įpročius. Jo teigimu, tradicinė SEO optimizacija pamažu pereina į naują etapą – generatyvinių paieškos sistemų optimizaciją (GEO), kai verslams svarbu būti matomiems ne tik „Google“ paieškoje, bet ir DI sugeneruotuose atsakymuose.
Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Krilavičius akcentavo, kad kokybiški duomenys išlieka pagrindine sąlyga sėkmingam DI naudojimui. Net pažangiausi algoritmai negali veikti efektyviai, jei duomenys yra netvarkingi ar fragmentuoti, todėl organizacijoms pirmiausia svarbu susitvarkyti duomenų valdymo procesus.
Kibernetinio saugumo tema konferencijoje taip pat sulaukė daug dėmesio. „Women4Cyber Lithuania“ atstovė Alina Kijerul priminė, kad silpniausia saugumo grandis dažniausiai vis dar yra žmogus. Pasak jos, socialinės inžinerijos atakos tampa vis sudėtingesnės, todėl darbuotojų sąmoningumas ir nuolatinis mokymasis šiandien yra ne mažiau svarbūs nei technologiniai sprendimai.
Apie DI taikymą kritinėje infrastruktūroje kalbėjusi „NRD Cyber Security“ ekspertė Aistė Aurelija Azbytė pabrėžė, kad diegiant naujas technologijas būtina išlaikyti balansą tarp inovacijų ir saugumo. DI sprendimai vis aktyviau naudojami energetikos, transporto ir gamybos sektoriuose, tačiau kartu auga ir atsakomybė už sistemų patikimumą bei rizikų valdymą.
Konferenciją užbaigė teisės eksperto Mindaugo Civilkos pranešimas. Jis pristatė artėjančius Europos Sąjungos DI akto reikalavimus. Jis atkreipė dėmesį, kad organizacijos jau dabar turėtų įsivertinti naudojamų DI sprendimų rizikas ir ruoštis būsimiems atitikties reikalavimams.
Renginio dalyviai konferenciją vertino itin palankiai. Vieno jų teigimu, pasirinkta tema buvo ypač aktuali šiandienos kontekste, o pati konferencija – profesionaliai organizuota ir naudinga verslui. „Renginys apėmė platų aktualių klausimų ir vertingų įžvalgų spektrą. Dėkoju organizatoriams už kokybiškai parengtą konferenciją“, – teigė konferencijos dalyvis.
Kiti renginio dalyviai taip pat pabrėžė praktinę konferencijos naudą ir realių pavyzdžių svarbą. „Tai buvo visapusiška konferencija su realiais pavyzdžiais apie skaitmenizavimą Lietuvos bendrovėse“, – sakė vienas iš dalyvių.
Konferencijoje ne kartą skambėjo mintis, kad šiandien organizacijoms nebeužtenka vien diegti naujas technologijas. Ne mažiau svarbūs tampa duomenų kokybė, darbuotojų kompetencijos, kibernetinis saugumas ir pasirengimas reguliaciniams pokyčiams.
Dirbtinis intelektas jau dabar keičia verslo procesus ir konkurencinę aplinką, todėl įmonės, kurios gebės pokyčius priimti greičiau ir strategiškiau, artimiausiais metais turės aiškų pranašumą.
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