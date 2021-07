„Kesko Senukai Digital“ steigia akademiją IT specialistams

„Nuolat stiprindami ir pildydami savo komandą, susidūrėme su iššūkiu rasti patyrusių programavimo specialistų, todėl nusprendėme įsteigti mokymų akademiją, kurios tikslas – paskatinti peržengti ribas, kurios trukdo pradėti karjerą iki šiol nišine laikomoje el. prekybos srityje“, – sako vienas iš akademijos sumanytojų, „Kesko Senukai Digital“ IT vadovas Giedrius Rimkus.

Specialistus medžioja visi

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, programuotojų specialybė labai paklausi, tačiau el. prekybos srityje besispecializuojančių specialistų trūksta, nes aukštosios mokyklos jų paruošia per mažai ir be praktinių įgūdžių. Prognozuojama, kad vien per artimiausius 2 metus šių darbuotojų paklausa išaugs dar bent 20 procentų.

Todėl iniciatyvos ėmėsi viena iš el. prekybos lyderių Baltijos šalyse pripažįstama įmonė „Kesko Senukai Digital“, šią vasarą duris atvėrusi 6 perspektyviems specialistams. Jie 3 mėnesius prisidės prie realių el. prekybos programavimo projektų.

„Rinkoje matome specialistų poreikį, kuris tik augs, nes elektroninės prekybos platformų daugėja ir įgūdžiai su jomis dirbti bus būtini. Įsteigtoje akademijoje jaunuosius talentus moko mūsų įmonės programavimo profesionalai, puikiai išmanantys šią sritį – tai viena iš nedaugelio vietų Lietuvoje, kur galima gauti tokio aukšto lygio praktinių žinių“, – aiškina G. Rimkus.

Jo teigimu, įmonė nuolat ieško su „Ruby“ programavimo kalba dirbančių IT specialistų, posistemių (angl. back-end) programuotojų. Dideliu privalumu laikoma, jei aplikuojantys kandidatai turi patirties dirbti su žiniatinklio (angl. front-end) programavimu.

El. komercijos srityje besispecializuojantys programuotojai padeda spręsti labai svarbius verslo iššūkius. Kaip ir visiems el. prekybos kanalams, kurie pritraukia didelį klientų srautą, svarbiausia užduotis – užtikrinti, kad naršymas el. parduotuvėje būtų sklandus ir nestrigtų.

„Kitas iššūkis – patenkinti besikeičiančius el. prekybos verslo poreikius ir įgyvendinti projektus laiku, realiai įvertinti IT projektų įgyvendinimo galimybes, trukmę ir kainą“, – pasakoja G. Rimkus.

Į praktiką orientuoti mokymai

Akademijos dalyvių paieškai pasitelktas ne vienas darbuotojų atrankos kanalas: naudotasi rekomendacijomis, partnerių „Vilnius Coding School“ bei „Coding Academy“ kontaktų tinklais, vertintos kandidatūros per socialinį tinklą „LinkedIn“ ir įprastus darbo skelbimus.

Kaip nurodo akademijos partneriai „Vilnius Coding School“, greitai kintanti verslo aplinka verčia sparčiai augančias įmones ieškoti originalių būdų, kaip prisitraukti perspektyvius specialistus. Jų neradus, vis dažniau stengiamasi juos užsiauginti patiems.

„Savo kasdienėje veikloje matome, kad darbuotojų pritraukimo ir ugdymo iniciatyvas savarankiškai įgyvendinančios įmonės dažnai sulaukia didesnės sėkmės. Taip laimi visi – perspektyvūs jauni specialistai įgauna ne tik naujausių žinių, bet ir praktinės patirties bei svarbių įgūdžių, kurių reikės darbinėje veikloje“, – nurodo „Vilnius Coding School“ vadovė Julija Rimšelė.

G. Rimkaus teigimu, spartesnį akademijos dalyvių tobulėjimą leidžia užtikrinti, kad teorinės žinios bus iškart pritaikomos praktikoje: „Akademijos dalyviai nuo pradžių dirba su realiomis praktinėmis užduotimis, kurios svarbios el. parduotuves valdančios įmonės veikloje.“

El. komercijos akademijos mokymų programa suskirstyta moduliais, kurie padės tobulėti perspektyviems ir motyvuotiems pradedantiesiems programuotojams.

„Mokymų metu akademijos dalyviai išmoks bazinius programavimo el. komercijoje principus, dirbs su programavimo kalbomis, susipažins su įmonės veiklos specifika, įgaus vertingų žinių, įgyvendins realius el. prekybos projektus ir taip prisidės prie įmonės sėkmės“, – pasakoja „Kesko Senukai Digital“ IT vadovas.

Įvairi patirtis

Iš viso El. komercijos programavimo akademijoje šiuo metu mokosi 6 absolventai, tačiau tapti šio šešetuko nariu nebuvo paprasta. Iš pradžių visi norintieji studijuoti akademijoje turėjo pereiti kelių etapų atranką.

G. Rimkaus teigimu, atrenkant projekto dalyvius didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į jų motyvaciją, norą mokytis ir augti, taip pat į bendravimo gebėjimus.

„Vertinome ir komunikavimo įgūdžius, nes programuotojo darbas neatsiejamas nuo bendravimo su kolegomis ir projektų vadovais. Vadovavomės principu, kad svarbiau ne geras specialistas, o geras komandos narys“, – pasakoja IT vadovas.

Į akademiją studentai susirinko iš labai skirtingų sričių. Tarp praktikantų pateko ne vien informatikos patirties turintys studentai, bet ir teisę ar biochemiją studijavę jauni žmonės. Keli akademijos dalyviai pristigę naujų iššūkių per karantiną ėmėsi savarankiškai mokytis programavimo kalbų, naudojamų el. prekybos platformose.

Dalis dalyvių jau buvo baigę tarptautinius programavimo pagrindų kursus „Le Wagon“, išbandę mokymus moterų persikvalifikavimą skatinančioje programoje „Women Go Tech“ , išklausę Vilniaus technologijų mokymo centro paskaitas.

Perspektyvų tik daugės

Kaip pasakoja G. Rimkus, pandemija ypač paspartino el. prekybos įmonių plėtrą. Karantino metu fizinėms parduotuvėms sustabdžius arba apribojus savo veiklą, prekyba internetu vyko nenutrūkstamai. Pandemijos sąlygoms švelnėjant, el. prekybos apimtys išliko didesnės nei prieš pandemiją, daug žmonių priprato ir toliau pirks internetu.

„Pandemija privertė iš naujo įvertinti pirkimo internetu privalumus. Elektroninė prekyba yra viena iš perspektyviausių sričių, kuri tik stiprės ir augs, todėl specializacija šioje srityje bus didelis privalumas“, – pasakoja IT vadovas.

Jo teigimu, įgiję programavimo el. komercijos srityje įgūdžių, akademijos absolventai taps darbo rinkoje itin paklausiais specialistais, o panorus persiorientuoti į kitą sritį, tai padaryti nebus sunku.

Ateityje į Elektroninės komercijos akademiją planuojama pakviesti daugiau perspektyvių pradedančiųjų programuotojų.