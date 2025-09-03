Kauno kolegija išlieka populiariausia aukštąja mokykla Kaune – didžiausias pirmakursių skaičius

Pastebima ir tai, kad Kauno kolegija pagal būsimų pirmakursių skaičių ir toliau lyderiauja ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje. Kaip ir pernai, šiemet ši aukštoji mokykla yra trečia pagal priimtųjų studijuoti skaičių šalyje.
Studijas valstybės finansuojamose vietose pradės 150 studentų daugiau
Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms Jolanta Bareikienė džiaugiasi, kad šių metų priėmimas kolegijai buvo itin sėkmingas. Ji pažymi, kad, lyginant su praėjusiais metais, stojančiųjų skaičius padidėjo 13 proc.
„Tai leido Kauno kolegijai užimti trečią vietą tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų pagal stojančiųjų skaičių. Į valstybės finansuojamas vietas buvo priimta 150 studentų daugiau nei praėjusiais metais. Visa tai parodo, kad Kauno kolegijoje studijų kokybė ir siūlomos programos yra patrauklios ir atitinka visuomenės ir darbo rinkos poreikius“, – sakė J. Bareikienė.
Pasak jos, šiemet tradiciškai daugiausia susidomėjimo sulaukė sveikatos mokslai, verslo ir viešoji vadyba, socialiniai, informacinių technologijų bei ugdymo mokslai. Taip pat pastebima svarbi tendencija – daugėja besirenkančiųjų inžinerijos studijas, šiais metais Lietuvos kolegijose jas pasirinko beveik 2 proc. daugiau stojančiųjų nei pernai.
„Džiaugiamės, kad tarp dešimties kolegijų studijų programų, surinkusių daugiausia studentų, patenka net trys Kauno kolegijoje realizuojamos programos – Bendrosios praktikos slauga, Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei Socialinis darbas“, – rezultatais dalinosi Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms.
Ji pažymi, kad šiemet itin džiugina sėkmingas priėmimas regioniniuose padaliniuose – Alytaus fakultete ir Tauragės skyriuje. Alytaus fakultete populiariausios buvo Bendrosios praktikos slaugos, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei Socialinio darbo studijų programos.
„Tuo tarpu Tauragėje stojantieji galėjo rinktis dvi studijų programas – Organizacijų vadybą bei Socialinį darbą, kurios šiais metais taip pat sulaukė nemažai pirmakursių“, – pridūrė J. Bareikienė.
Auga susidomėjimas studijomis Alytaus fakultete
Stiprinant aukštojo mokslo studijas Lietuvoje, pernai pradėjo veikti trys atsinaujinusios kolegijos. Tarp jų – prie Kauno kolegijos prisijungusi Alytaus kolegija, veiklą tęsianti kaip Kauno kolegijos Alytaus fakultetas. Šie pokyčiai leis išsaugoti regione vykdomas aukštojo mokslo studijas, būsimiems studentams pasiūlyti daugiau ir regiono poreikiams aktualių studijų programų.
„Glaudus bendradarbiavimas su vietos savivaldos institucijomis, verslo atstovais bei įvairiomis organizacijomis sudaro galimybes efektyviau identifikuoti regiono poreikius ir tikslingai į juos reaguoti. Vienas iš tokio bendradarbiavimo rezultatų – praėjusiais metais Kauno kolegijos Alytaus fakultete pradėtos realizuoti Socialinio darbo, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos, kurios šiemet sulaukė dar didesnio stojančiųjų susidomėjimo“, – teigė Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas.
Jis pažymi, kad šių metų priėmimas išsiskiria tuo, jog tai pirmoji vasara, kai stojantieji stojo tiesiogiai į Kauno kolegijos Alytaus fakultetą, o susidomėjimas studijomis šiame padalinyje – auga. Didžiausio susidomėjimo šiemet sulaukė trys studijų programos – Bendrosios praktikos slauga, Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei Socialinis darbas.
Alytuje – naujas mokslinių taikomųjų tyrimų centras: bus vystomi maisto ir sveikos gyvensenos tyrimai
Alytaus mieste formuojasi naujas studijų ir mokslo objektas – Kauno kolegijos Alytaus fakultete jau kitais metais duris atvers pažangus studijų ir mokslinių taikomųjų tyrimų centras, orientuotas į maisto ir sveikos gyvensenos tyrimus.
Kauno kolegijos direktorius atskleidžia, kad siekiant stiprinti naująsias maisto technologijas bei įkurti naujas maisto technologijų laboratorijas ir žaliąją inovacijų erdvę Alytaus regione, Kauno kolegija įpusėjo vykdyti tiek finansine, tiek veiklų apimtimi didžiausią iki šiol projektą – „Kauno ir Alytaus kolegijų veiklos pertvarka, sukuriant mokslinių taikomųjų tyrimų centrą maisto ir sveikos gyvensenos srityje (Foodtech and Health Innovation Hub)“. Projekto vertė siekia daugiau nei 5 mln. eurų.
Pasak dr. A. Brusoko, projektui skirtos lėšos leidžia kompleksiškai prisidėti prie mokslinių taikomųjų tyrimų vystymo, studijų programų konsolidavimo ir kitų sprendimų, kurie svarbūs sprendžiant ne tik kolegijos, bet ir bendras švietimo sistemos problemas, o būsima mokslo infrastruktūra leis geriau atliepti verslo poreikį vykdant mokslo taikomuosius tyrimus. Jis pažymi, jog siekiama, kad aukštosios mokyklos liktų ir regionuose, taip užtikrinant studijų prieinamumą bei regionams paklausių specialistų rengimą.
„Kaip mokytis neįmanoma be vadovėlio, taip neįmanoma atlikti tyrimų be laboratorijų. Alytuje atsiras unikalus centras, kuris mums leis būti nepriklausomais nuo kitų aukštųjų mokyklų. Rengiant projektą prisidėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, „Investuok Lietuvoje“, konsultantai. Labai svarbus Alytaus miesto savivaldybės palaikymas, jaučiame bendrą tikslą ir darbą, kuriant Lietuvos ateitį“, – pridūrė dr. A. Brusokas.
