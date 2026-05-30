Kauniečiai birželio 4 d. kviečiami į šeimų pikniką ir Santarvės parko skaityklos atidarymą

Organizatoriai kviečia visus: šeimas, vaikus, senjorus ir aktyvius miestiečius – susiburti jaukioje Santarvės parko erdvėje, kur netrūks veiklų, pramogų ir naudingos informacijos.
Renginio metu Kauno būsto modernizavimo agentūros specialistai konsultuos gyventojus apie programą
„(R)evoliucija“, skirtą daugiabučiams namams ir jų aplinkai modernizuoti. Lankytojai galės užduoti rūpimus klausimus apie renovaciją, kiemų atnaujinimą ir galimybes prisidėti prie patrauklesnės gyvenamosios aplinkos kūrimo.
Tuo metu Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kvies į kūrybines dirbtuves ir oficialiai atvers vasaros skaityklą Santarvės parke. Visą vasarą čia bus galima skaityti ir skolintis knygas, vartyti spaudą, žaisti stalo ir lauko žaidimus, dalyvauti edukacijose ir įvairiuose renginiuose. Skaitykla lankytojų lauks iki pat rugpjūčio pabaigos, šalia pagrindinio įėjimo į parką.
Renginyje netrūks pramogų mažiesiems ir visai šeimai. Svečius vaišins „Ledų vežimėlis“, vaikus linksmins Burbulų dėdė, „Renginiukas.lt“ komanda ir šunyčių patrulių personažai. Taip pat bus galima pasipuošti veidukus, pasidaryti laikinas tatuiruotes, dalyvauti akvarelės dirbtuvėse, kurias organizuos „Juodai balta“, išbandyti aktyvius „GoBall“ žaidimus.
Renginį ves gerai žinomas renginių vedėjas Donatas Medzevičius-Medonas.
Organizatoriai kviečia ne tik svajoti apie gražesnį miestą, bet ir kartu jį kurti – susitikti, bendrauti, dalytis idėjomis ir mėgautis vasaros pradžia bendruomeniškoje aplinkoje.
Lauksime jūsų Santarvės parke!
Daugiau informacijos rasite čia.
(be temos)
(be temos)
(be temos)