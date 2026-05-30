 Kauniečiai birželio 4 d. kviečiami į šeimų pikniką ir Santarvės parko skaityklos atidarymą

Kauniečiai birželio 4 d. kviečiami į šeimų pikniką ir Santarvės parko skaityklos atidarymą

2026-05-30 05:00 kauno.diena.lt inf.

Birželio 4 d. kauniečiai kviečiami vasaros sezoną pradėti turiningai, bendruomeniškai ir smagiai. Santarvės parke įvyks pirmasis šių metų šeimų piknikas „Kuriame miestą drauge!“, taip pat bus atidaryta Santarvės parko skaitykla. Renginį organizuoja Kauno būsto modernizavimo agentūra, Vinco Kudirkos viešoji biblioteka ir Kauno miesto savivaldybė.

<span>Kauniečiai birželio 4 d. kviečiami į šeimų pikniką ir Santarvės parko skaityklos atidarymą</span>
Kauniečiai birželio 4 d. kviečiami į šeimų pikniką ir Santarvės parko skaityklos atidarymą / Organizatorių nuotr.

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iki kultūros

Organizatoriai kviečia visus: šeimas, vaikus, senjorus ir aktyvius miestiečius – susiburti jaukioje Santarvės parko erdvėje, kur netrūks veiklų, pramogų ir naudingos informacijos.

 Renginio metu Kauno būsto modernizavimo agentūros specialistai konsultuos gyventojus apie programą 

„(R)evoliucija“, skirtą daugiabučiams namams ir jų aplinkai modernizuoti. Lankytojai galės užduoti rūpimus klausimus apie renovaciją, kiemų atnaujinimą ir galimybes prisidėti prie patrauklesnės gyvenamosios aplinkos kūrimo.

 Tuo metu Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kvies į kūrybines dirbtuves ir oficialiai atvers vasaros skaityklą Santarvės parke. Visą vasarą čia bus galima skaityti ir skolintis knygas, vartyti spaudą, žaisti stalo ir lauko žaidimus, dalyvauti edukacijose ir įvairiuose renginiuose. Skaitykla lankytojų lauks iki pat rugpjūčio pabaigos, šalia pagrindinio įėjimo į parką.

 Renginyje netrūks pramogų mažiesiems ir visai šeimai. Svečius vaišins „Ledų vežimėlis“, vaikus linksmins Burbulų dėdė, „Renginiukas.lt“ komanda ir šunyčių patrulių personažai. Taip pat bus galima pasipuošti veidukus, pasidaryti laikinas tatuiruotes, dalyvauti akvarelės dirbtuvėse, kurias organizuos „Juodai balta“, išbandyti aktyvius „GoBall“ žaidimus.

 Renginį ves gerai žinomas renginių vedėjas Donatas Medzevičius-Medonas.

 Organizatoriai kviečia ne tik svajoti apie gražesnį miestą, bet ir kartu jį kurti – susitikti, bendrauti, dalytis idėjomis ir mėgautis vasaros pradžia bendruomeniškoje aplinkoje.

Lauksime jūsų Santarvės parke!

Daugiau informacijos rasite čia.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
šeimų piknikas
Kuriame miestą drauge
Santarvės parkas
parko skaitykla
skaityklos atidarymas
Kauno būsto modernizavimo agentūra
Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
Kauno miesto savivaldybė

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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Patriot tikras
Šeima ir Laisvė aukščiau pikniko
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0
būtinybė
teigiamos propagandos ir dažnesnių kokybiškų renginių šeimoms su vaikais , nes tai svarbiausia tautai , o ne kalės šunės ne lepūnėliai senberniai senmergės sutrikdyto chemizuoto egoizmo
1
0
ŠEIMA
VAIKAI TAIKA SVARBIAUSIA
2
0
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