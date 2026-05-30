Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: stipri visuomenė prasideda nuo kiekvieno iš mūsų

Kviečiame stebėti tiesiogiai:
Iš širdies ir kasdien
Festivalis pradedamas diskusija „Kaip ugdoma meilė Tėvynei“. Po jos – pašnekesys apie švietimo įstaigas krizių akivaizdoje. Ar esame pasirengę?
Istorikas Valdas Rakutis pabrėžia, kad istorijos pažinimas – vienas būdų ugdyti meilę Tėvynei, nes padeda suprasti tautos tapatybę ir stiprina pilietiškumą. Jis kartu su prof. Ineta Dabašinskiene, pedagogu Mindaugu Nefu bei Šaulių sąjungos atstovais dalijasi mintimis, kaip ugdyti pilietiškumą, kuris būtų ne parodomasis, o veikiantis iš širdies ir kasdien.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos
Ne ieškoti kaltų, o mokytis vieniems ir kitų
KTU licėjaus direktorius ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacija vadovas Dainius Žvirdauskas, prieš diskusiją kalbėdamasis su „Kauno diena“ sakė, kad beveik visoms mokykloms nepakenktų atsinaujinti ekstremalių situacijų valdymo planus. Iki šiol mokyklų bendruomenės yra praktikavusios evakuotis iš pastato, pavyzdžiui, kilus gaisrui ar kitam pavojui. Ką daryti kilus oro pavojui, kaip kiekvienam elgtis, jeigu ugdymo įstaigoje pasirodo pavojingas asmuo?
„Lengva kalbėti, kad už viską atsakingas įstaigos vadovas. Bet ar kiekvienas vadovas turi patirtimi pagrįstas realias kompetencijas kaip veikti krizių atveju? Norėčiau, kad padėtume vadovams auginti šias kompetencijas, kad didintume jų supratimą šioje srityje“, – teigė D. Žvirdauskas.
Jis akcentavo, kad nereikia ieškoti kaltų, o ruoštis, mokytis vieniems iš kitų, iš gerųjų pavyzdžių, iš turinčių daugiausiai patirties.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai
Siūlo pažvelgti iš kitos pusės
Pašnekovas svarstė, kad galbūt pasirengimas tokioms situacijoms vyksta lėčiau nei norėtųsi dėl to, kad bendruomenėse nesinori kelti panikos. Jis kvietė į tai žvelgti iš kitos pusės: „pasiruoškime, kad nereikėtų to patirti. Teoriją paverskime įgūdžiais, o baimę – pasitikėjimu savo jėgomis.“
Ramiai, be panikos, bet turime pasiruošti pačioms įvairiausioms situacijoms. Už tai esame atsakingi kiekvienas.
Jis labai teigiamai įvertino Kauno miesto savivaldybės planą, kad visos miesto mokyklos sulauks Kauno butų ūkio atstovų vizito, jo metu įvertins esamą situaciją kiekvienoje mokykloje, ne tik patars, bet ir išspręs realius ūkinius klausimus, kaip kuo geriau pasiruošti ekstremalioms situacijoms.
„Ramiai, be panikos, bet turime pasiruošti pačioms įvairiausioms situacijoms. Už tai esame atsakingi kiekvienas“, – kalbėjo D. Žvirdauskas.
Išbandyti, išmokti, sužinoti vietoje
Visų diskusijų metu veikia sode vyksta daugybė veiklų, edukacijų, praktikumų.
Lietuvos inžinerijos kolegija pristato naujausias dronų technologijas ir jų ypatybes, taip pat profesionalias automobilių ir motociklų sporto lenktynių ir šonaslydžio komandas su įspūdinga technika.
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia išmokti kopti virve, statyti palapines, įsirengti stebėjimo postą.
Lietuvos šaulių sąjunga dalijasi naudingais medicinos patarimais, galinčiais praversti tiek kasdienybėje, tiek ekstremalioje situacijoje, atskleis, ką jie veikia su dronais bei kokių jų būna.
Lietuvos Raudonojo kryžiaus savanoriai rodo, kas turi būti išvykimo krepšyje, ir aiškina kodėl.
Užsukę pas „Blue/Yellow“ organizacijos atstovus sužinosite, kaip geriausiai galime padėti Ukrainai, Lietuvai ir sau.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos ugniagesiai gelbėtojai demonstruos savo techniką, įrangą, atsakys į klausimus ne tik apie civilinę saugą – ir apie kasdienes situacijas.
Kauno poliklinikos erdvėje lankytojai nemokamai galės atlikti momentinius kraujo tyrimus ir sužinos, kaip pasirūpinti ne tik išvykimo krepšiu, bet ir savo organizmu. Mažųjų lankytojų lauks edukacinis virtualiosios realybės (VR) filmukas.
ESO atstovai demonstruos specialiąją techniką, dirbančią ekstremaliomis sąlygomis, ir specialiąją įrangą, saugančią darbuotojų gyvybes.
Renginį vainikuos grupės „Thundertale“ ir grupės „Skylė“ koncertai (18 ir 19.30 val.).
Festivalį rengia „Kauno diena“ kartu su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija. Renginio partneriai – Lietuvos šaulių sąjunga, Vytauto Didžiojo universitetas ir Krašto apsaugos ministerija.
(be temos)
(be temos)
(be temos)