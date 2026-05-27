 Mobilizacinės pratybos: ar esame pasiruošę

Mobilizacinės pratybos: ar esame pasiruošę

2026-05-27 14:27
BNS inf.

Šešiose Kauno apskrities savivaldybėse šią savaitę vyko dvi dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pratybų metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimą maistu, taip pat buvo treniruojamasi vykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą.

„Savivaldybių pasirengimas veikti mobilizacijos metu yra viena svarbiausių visos valstybės atsparumo grandžių. Tokie mokymai leidžia ne tik įvertinti turimus pajėgumus, bet ir stiprinti institucijų tarpusavio koordinavimą bei pasirengimą veikti realių grėsmių akivaizdoje“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.

Tokios pratybos padeda patikrinti savivaldybių pasirengimą, identifikuoti silpnąsias vietas, kad prireikus būtų galima operatyviai reaguoti. 

Pratybas koordinuojančio Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento vadovas Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad mokymų metu svarbu praktiškai patikrinti, kaip savivaldybių planai veikia konkrečiose situacijose.

„Tokios pratybos padeda patikrinti savivaldybių pasirengimą, identifikuoti silpnąsias vietas, kad prireikus būtų galima operatyviai reaguoti. Šioms pratyboms savivaldybės pačios suplanavo užduotis, kurias išbandė realioms situacijoms artimomis sąlygomis“, – cituojamas V. V. Vilkelis.

Skelbiama, kad pratybos vyko Kauno miesto, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono, Prienų rajono ir Raseinių rajono savivaldybėse.

Jų metu, priklausomai nuo scenarijaus, buvo mokomasi vykdyti įvairias mobilizacines užduotis – užtikrinti ginkluotųjų pajėgų narių vaikų laikinąją priežiūrą, mobilizacijos valdymo grupių iškvietimą, teikti perspėjimo pranešimus apie mobilizaciją ir karo padėtį, organizuoti maisto tiekimą, laikinojo turto paėmimo procedūras.

Šios pratybos – trečiasis, baigiamasis, Kauno apskrities savivaldybėse vykstančių mobilizacinių ir priimančiosios šalies paramos pratybų etapas. Pirmasis etapas gegužės pradžioje vyko Jonavos rajono savivaldybėje, antrasis – gegužės antroje pusėje Birštono savivaldybėje.

Nurodoma, jog pasibaigus pratyboms, ministerijos ir departamento specialistai vertins savivaldybių pasirengimą ir gebėjimą operatyviai veikti, o savivaldybių atstovams pateiks rekomendacijas, ką reikėtų tobulinti.

Iki metų pabaigos panašias pratybas šiemet numatyta surengti Telšių, Marijampolės, Tauragės ir Alytaus apskrityse.

Šiame straipsnyje:
mobilizacinės pratybos
pratybos Kauno apskrityje
pasiruošimas
projektas Atsparūs

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
smalsutis
kokios pratybos, kai miškus "įsisavino"........???
0
0
Žilvinas Ručys
ką ? valstybės tarnautojai jau paruošė planą kaip žudys su priešais ir imigrantais Lietuvius ? Lietuvos valstybės gynimo taryba su gauja valstybės tarnautojų veikia prieš Lietuvą : perkama netinkanti Lietuvos gynybai karinė technika, tai šlamštas tankai leopard su būtinais likikais kurių kainos apie 1 mln už vnt, afv boxer, cv90 , visa ši technika skęsta ir jai reikia kelių, ji lengvai surandama ir sunaikinama, jos vairavimui reikia žinių ir įgudžių, visi su skirtinga ginkluote ir dalimis, tokius pirkinius gali pirkti tik Lietuvos priešai. Pasienyje neįrengta tvora/kalnai iš kėdainių cukraus atliekų, tuo priešui tik į naudą greitai įvesti karinę techniką ir ginklus imigrantams ir odkb turistams ir jų sąjungininkams. Tuo tarpu dar kita grupė valstybės tarnautojų veikia prieš Lietuvą, boikotuodama odkb autobusų/turistų srauto bandymą mažinti. Pasienyje pasieniečių gaujos n metų veikė odkb ir nusikaltėlių interesams, pagavo dalį tik dabar. Perkami šlamštas uh-60 malūnsparniai
1
0
Kutūzovas \\./
Pasakykit o ką ginti,ladzbergyną?,nuosėdą????
6
0
Visi komentarai (10)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų