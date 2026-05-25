Kasčiūnas: mėginama lokalizuoti skandalą tik Registrų centro ribose

„Registrų centro vadovo atsistatydinimas masinio duomenų pagrobimo kontekste yra teisingas žingsnis. Tačiau kyla klausimas ir dėl ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo politinės atsakomybės“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį rašė L. Kasčiūnas.
„Suprantu, kad prie šios Vyriausybės Lietuvoje atsakomybės samprata dažnai susiaurinama iki kriminalinės atsakomybės. Vis dėlto demokratinėse valstybėse ministrai prisiima politinę atsakomybę už skandalus jų kuruojamose srityse. Anksčiau taip būdavo ir Lietuvoje – tai buvo valdžios atskaitomybės ir politinės kultūros ženklas“, – rašė Seimo narys.
Pasak L. Kasčiūno, atsakymus turėtų pateikti ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, Migracijos departamento vadovai.
„Tai, kad iki šiol nėra viešų vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus ir Migracijos departamento vadovų paaiškinimų dėl susidariusios situacijos, rodo tik viena – bandoma problemą užkasti smėlyje ir apsaugoti įtakingų socialdemokratų deleguotą atstovą Vyriausybėje“, – tikino TS-LKD vadovas.
„Mėginama lokalizuoti skandalą tik Registrų centro ribose, nes politiškai tai yra patogiausia, tačiau akivaizdžiai nepakankama. Opozicija neleis šio itin rimto klausimo nuslėpti ir reikalaus tiek atsakymų, tiek politinės atsakomybės“, – akcentavo jis.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų Registrų centro nekilnojamojo turto (NT) registro duomenų.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Po šios situacijos buvęs institucijos vadovas Adrijus Jusas atsistatydino iš pareigų.
Olekas nemano, kad tai – ministro lygmens atsakomybė
Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų šimtų tūkstančių Registrų centro duomenų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
„Jau dabar buvęs (...) įstaigos vadovas buvo paskirtas ne šio ministro, o buvusio konservatorių ministro, tai nemanau, kad ministras turėtų prisiimti atsakomybę, nes nebuvo tokių signalų, kad kažkas tai ypatingai pasikeitė arba nedaroma“, – žurnalistams pirmadienį sakė parlamento vadovas.
„Tai nemanau, kad tai ministro lygmens atsakomybė, tai turėtų įstaigos vadovas, kuris vadovavo, kuris žiūrėjo, prisiimti atsakomybę“, – tikino jis.
Nuo 2023 metų Registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas pirmadienį paiko pareigas. Jį laikinai pakeitė Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
A. Jusas pasitraukė Generalinei prokuratūrai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl, įtariama, neteisėtai pasisavintų daugiau kaip 600 tūkst. nekilnojamojo turto (NT) registro išrašų.
Tą padaryti jį ragino tiek premjerė Inga Ruginienė, tiek E. Grikšas.
Vykstant tyrimui, J. Olekas nekomentavo, kas siekė pasisavinti duomenis, jų pobūdžio bei kaip tai galėjo būti įvykdyta.
„Tyrimas pateiks išvadas (...) ir tada žiūrėsime, kokia yra atsakomybė, ar reikia daryti procedūras, ar techninius sprendimus, ar reikia tiesiog suspėti su tomis blogiečių technologijomis, kaip apsaugoti save, kad tiesiog nevėluotume, – kalbėjo politikas. – Technologijos ypatingai sparčiai keičiasi ir gali būti, kad čia technologiniai dalykai, o gali būti ir kokių žmonių galbūt neatidumas ar palikimas duomenų ten, kur jie neturi būti palikti, ir tada atsiranda galimybė įsilaužti į tokius duomenis.“
Pasak parlamento vadovo, turėtų būti peržiūrėti vis dar neįgyvendinti Registrų centro projektai, įvertintas galimas lėšų trūkumas bei saugumo procedūros.
„Reikia visas praeiti tas procedūras, sutikrinti ir pasižiūrėti, kurias grandis galbūt reikia pastiprinti arba ką nors pakeisti“, – sakė J. Olekas.
Buvęs Registrų centro vadovas A. Jusas interviu BNS jo atleidimo išvakarėse teigė, jog prastoms Registrų centro sistemoms paruošti „pagal šios dienos standartus“ reikėtų apie 50–60 mln. eurų.
Savo ruožtu E. Grikšas sako, kad įmonės tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta apie 14 mln. eurų. Pasak jo, tokia yra „technologinė skola“ – investicijų į sistemas trūkumas, kuris tęsiasi nuo 2023 metų.
Kondratovičius – apie Registrų centro duomenų nutekinimą
Dėl galimai nutekintų Registrų centro (RC) nekilnojamojo turto (NT) registro duomenų konservatorių pirmininkui Laurynui Kasčiūnui pasigendant aiškių atsakymų iš Vidaus reikalų ministerijos (VRM), jos vadovas Vladislavas Kondratovičius sako suprantantis šį lūkestį. Kartu jis pabrėžia, kad ministerija nuo pirmų dienų aktyviai įsitraukė į incidento tyrimą, kurį vykdo kriminalinė policija ir Generalinė prokuratūra.
„Suprantu visuomenės susirūpinimą ir vertinu opozicijos dėmesį šiam klausimui — tai rimtas incidentas, kuris reikalauja aiškių atsakymų. Vidaus reikalų ministerija nuo pat pradžių yra aktyviai įsitraukusi į šio incidento tyrimą. Lietuvos kriminalinės policijos biuras atlieka ikiteisminį tyrimą, kurį organizuoja ir kontroliuoja Generalinė prokuratūra. Tyrimo metu bendradarbiaujama su visomis susijusiomis ministerijomis ir atsakingomis institucijomis“, – pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė vidaus reikalų ministras.
Pasak V. Kondratovičiaus, tęsiant ikiteisminį tyrimą negalima pateikti informacijos, kuri galėtų jam pakenkti.
„Šiuo metu ypatingai svarbu užtikrinti, kad viskas būtų ištirta kuo detaliau ir objektyviai. Visos atsakingos institucijos turi susitelkti, siekiant išsiaiškinti šio incidento priežastis ir padaryti viską ateityje, kad tokie skaudūs valstybei atvejai nepasikartotų. Pasikeitus saugumo aplinkai kibernetiniam saugumui turime skirti maksimalų dėmesį ir reikiamus resursus. Kiekviena vieša diskusija apie institucinę ar politinę atsakomybę yra prasminga ir pagrįsta tada, kai tyrimas leidžia atskleisti visas aplinkybes“, – tvirtino jis.
Kaip skelbta, RC direktoriui Adrijui Jusui pirmadienį pasitraukus iš pareigų, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas L. Kasčiūnas šį žingsnį vadino teisingu. Vis tik politikas šioje situacijoje pasigenda ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo atsakomybės. Taip pat – atsakymų iš Migracijos departamento vadovų, VRM atstovų.
„Tai, kad iki šiol nėra viešų vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus ir Migracijos departamento vadovų paaiškinimų dėl susidariusios situacijos, rodo tik viena – bandoma problemą užkasti smėlyje ir apsaugoti įtakingų socialdemokratų deleguotą atstovą Vyriausybėje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį rašė L. Kasčiūnas.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų Registrų centro nekilnojamojo turto (NT) registro duomenų.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Po šios situacijos buvęs institucijos vadovas A. Jusas atsistatydino iš pareigų.
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