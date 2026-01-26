Kas lėmė, kad „Norfos“ pirkėjai pernai nupirko rekordiškai daug šviežios mėsos?

„Kasmet nuolat auganti mėsos paklausa „Norfos“ parduotuvėse įrodo, kad Lietuvos pirkėjai vertina mūsų siūlomos mėsos kokybę. Bendradarbiaudami su patikimais kiaulių augintojais Lietuvoje, įdiegę modernias gamybos linijas ir technologijas pirkėjams tiekiame ypač šviežią mėsą – ji parduotuvių vitrinas pasiekia trumpiau nei per parą“, – pasakojo Dainius Dundulis, 161 parduotuvę Lietuvoje turinčios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas, gamybos ir logistikos bendrovės „Rivona“ generalinis direktorius.
Tikslas – „Norfos“ pirkėjui patiekti kuo šviežesnę kokybišką mėsą
D. Dundulis atkreipia dėmesį, kad į parduotuves tiekiamos mėsos kokybė pirmiausia priklauso nuo to, kaip gyvuliai buvo auginami, kuo šeriami, kaip prižiūrimi. „Rivona“ per dešimtmetį, kai įkūrė Mėsos perdirbimo padalinį, atsirinko patikimus Lietuvos kiaulių augintojus, su kuriais sudarytos tiekimo sutartys tikslinamos kas savaitę. Šie šalies kiaulių kompleksai tiekia daugiau kaip 99 proc. visų kiaulių, o jei pritrūksta, atsivežama iš Latvijos.
„Pagrindinis mūsų tikslas – „Norfos“ pirkėjui kokybišką mėsą patiekti kuo šviežesnę, – akcentavo Juozas Lebrikas, Šilalės rajone veikiančio „Rivonos“ Mėsos perdirbimo padalinio vadovas. – Kasdien gauname užsakymus iš parduotuvių, kiek rytoj turime patiekti šviežios kiaulienos, t. y. į didžiąsias „Norfas“ užsakytas šviežios skerdenos kiekis pristatomas šešias dienas per savaitę, o į mažesnes – kas antrą dieną.“
Iš šviežios mėsos – ir jos gaminiai
Į didžiąsias „Norfos“ parduotuves, kur veikia išpjaustymo skyriai, tiekiamos kiaulienos puselės privalo būti tinkamai atvėsintos. Moderniose automatizuotose linijose Mėsos perdirbimo padalinyje per naktį skerdena atvėsinama iki reikalaujamos temperatūros, kad ryte ją būtų galima krauti į specialias transporto priemones ir išvežioti po visoje Lietuvoje veikiančias „Norfos“ parduotuves“. Beje, skerdenos puselės iki pat specialaus transporto atgabenamos mechanizuotomis oro linijomis be žmogaus pagalbos. Transportui atvykus į parduotuves beveik visose taip pat naudojamos konvejerinės linijos, kuriomis puselės pasiekia išpjaustymo stalus.
Mėsos išpjaustymo padaliniai veikia daugiau kaip 130 „Norfos“ parduotuvių. Augant šviežios mėsos paklausai, išpjaustymo padaliniai nuolat atnaujinami, aprūpinami dar našesniais darbo įrankiais: mėsos pjūklais, mėsmalėmis, profesionaliais peiliais ir kt., kad čia dirbantys specialistai galėtų dirbti našiau ir mažiau pavargtų. Beje, parduotuvėse iš ką tik išpjaustytos mėsos taip pat ruošiami marinuoti ir maltos mėsos gaminiai, pavyzdžiui, šašlykai, kepsniai, dešrelės ir t. t. Tad ne tik šviežia mėsa, bet ir jos gaminiai „Norfoje“ visada švieži.
Kokybę tikrina nepriklausomi specialistai
J. Lebrikas pasakoja, kad konvejeriu gabenamas kiaulienos puseles analizuoja kompiuterinė sistema ir pagal skerdenos raumeningumą paskirsto į tris: S, E, U – kategorijas. Į kiekvieną iš parduotuvių kompiuteriai proporcingai atrenka skirtingų kategorijų puselių, nors, pripažįsta jis, labiausiai parduotuvės pageidauja kiaulienos su didžiausiu raumeningumu – S klasės – ir mažiau riebalų, nes jos paklausa pastaruoju metu didesnė.
„Modernizavus padalinį, per valandą paskerdžiama po 150 kiaulių, o skerdenos puselės į vėsinimo kameras keliauja specialiu konvejeriu. Jose mėsa atvėsinama sausu būdu, o visą technologinį procesą reguliuoja automatika, kol mėsa atvėsinama iki 0–6 °C temperatūros, – pasakoja „Rivonos“ Mėsos perdirbimo padalinio vadovas. – Skrupulingai laikytis technologijos būtina, nes tik tuomet „Norfos“ pirkėjas galės įsigyti kokybiškiausios mėsos. Jei technologiniams reikalavimams būtų nusižengiama, pavyzdžiui, mėsa vėsinama per ilgai, ji gali keisti spalvą, skonį, struktūrą ir tapti tarsi guminė.“
Kad „Norfos“ parduotuves pasiektų kokybiškiausia šviežia mėsa, kiekvieną kiaulę tikrina ir prie linijos dirbantys nepriklausomi – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – specialistai: jie kiaules apžiūri nuo jų atvežimo iki skerdenos patiekimo realizacijai, atlikdami numatytus tyrimus.
„Šių specialistų priežiūra taip pat labai naudinga garantuojant, kad į parduotuves patektų tik saugi ir kokybiška mėsa“, – tikino „Norfos“ vadovas.
Mėsą vėsina sausai, be vandens priedų
D. Dundulis akcentuoja, kad „Rivonos“ Mėsos perdirbimo padalinyje mėsai atvėsinti naudojama sausa technologija – šaltas oras. Ši technologija skiriasi nuo kitų šalies skerdyklų, kurios naudoja pelningesnį vėsinimo būdą – vandens rūku. Šlapiu būdu atvėsinta skerdena įsigeria vandens ir pasunkėja, o sausu būdu – svorio praranda.
„Atrodo, kad tie keli vandens pridėti ar sauso oro atimti skerdenos svorio procentai neturi didelės reikšmės, bet kai kas mėnesį tiekiami tūkstančiai tonų mėsos, susidaro solidūs papildomi arba prarandami kilogramai. Mes specialiai pasirinkome mėsą vėsinti sausu būdu, kad „Norfos“ pirkėjas ją gautų kuo aukštesnės kokybės ir be priedų, kurie ypač matyti, kai šlapiu būdu atvėsinta mėsa kepama“, – teigė „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas.
D. Dundulis pasakoja, kad „Rivonos“ Mėsos perdirbimo padalinys veikia ypač atsakingai, technologiniai procesai sustyguoti taip, kad viskas sunaudojama, į sąvartyną niekas nekeliauja.
„Tai, kas netinka žmonių maistui, keliauja pagal kitą paskirtį, pavyzdžiui, surenkama ir vežama į maistą gyvūnams ar kompostą gaminančias įmones, o šalutiniai gyvūninės kilmės produktai – perdirbti į „Rietavo veterinarinę sanitariją“, – pasakojo J. Lebrikas.
Prognozuoja šviežios mėsos paklausos augimą
„Rivonos“ Mėsos perdirbimo padalinyje veikia ir tik galvijų bei avių skerdykla, kur atskiroje linijoje su vėsinimo įranga ruošiama jų mėsa. Iš viso per mėnesį „Norfos“ pirkėjai įsigyja apie 70 t šviežios jautienos. Pastaraisiais metais auga jautienos paklausa, o aviena kol kas turi mažiau valgytojų.
Iš čia tiekiama ir specialių veislių galvijų mėsa brandinti. Prieš penkerius metus didžiosiose „Norfose“ buvo pradėtos montuoti jautienos brandinimo kameros, kur specialioje drėgmėje ir temperatūroje bent 28 dienas brandinta tam tikrų veislių jautiena įgauna ypatingų skoninių savybių ir vertinama gurmanų. Šios mėsos paklausa pastaruoju metu ypač išaugo – vien sostinės Kalvarijų gatvės parduotuvėje „Norfa“ įrengta net 20 kv. m ploto brandinimo kamera leido patrigubinti pardavimus.
„Parduotuvių mėsos išpjaustymo padaliniuose ir šiemet toliau modernizuosime įrangą, nes matome, kad šviežios mėsos paklausa auga. Prognozuojame, kad šiemet jos bus perkama dar daugiau nei pernai. Šiais metais, kaip ir pernai, rekonstruojamose parduotuvėse plėsime ir našia technika aprūpinsime išpjaustymo patalpas, o salėse didinsime šviežios mėsos ir jų gaminių skyrius, montuosime talpesnes vitrinas, kad mūsų pirkėjas rastų dar platesnį šių produktų pasirinkimą, – artimiausiais planais dalijosi „Norfos“ vadovas. – Prieš keletą metų investavę per 8 mln. eurų ir iš esmės modernizavę „Rivonos“ Mėsos perdirbimo padalinį, esame pasiruošę patenkinti augantį kokybiškos šviežios mėsos poreikį.“
Naujausi komentarai