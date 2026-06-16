„Jozitos“ degalinėse – kratos

Apie kratas tinklo degalinėse visoje Lietuvoje „Sienai“ patvirtino Policijos departamentas. Jose dalyvauja apie 80 policijos pareigūnų, 30 mokesčių inspekcijos bei du Valstybinės darbo inspekcijos specialistai.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo bei apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir (arba) organizavimo.
Anksčiau „Siena“ skelbė, kad „Jozita“ ir rusiško kapitalo bendrovė „Gazimpeksas“, pateikdamos netikslius ar suklastotus naftos perdirbimo gamyklos „Orlen Lietuva“ sertifikatus, į Ukrainą eksportavo tūkstančius tonų suskystintų naftos dujų (SND).
Kitame tyrime „Siena“ nurodė, jog „Nemuno aušros“ parlamentaras Aidas Gedvilas Seime palaikė įstatymų pataisas, palankias degalinių tinklui „Jozita“, su kuriuo anksčiau jo šeimos verslas turėjo finansinį sandorį, taip pat savo įmonės lėšomis pasistatė būstą, taip galimai siekdamas išvengti mokesčių.
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