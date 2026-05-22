Japonijos ambasadoriaus vizitas rūmuose

Šis vizitas žymi dar vieną svarbų etapą Lietuvos ir Japonijos ekonominių bei institucinių santykių plėtroje. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai gali didžiuotis ilgamete ir nuosekliai puoselėjama partneryste su Fukujamos prekybos ir pramonės rūmais Japonijoje. Per daugelį metų užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai, vykdomi reguliarūs draugystės ir darbo vizitai, o rūmų delegacija jau yra lankiusis ir Japonijoje.
Susitikimo metu rūmų prezidentas pabrėžė siekį ir toliau aktyviai plėtoti bei gilinti dvišalius santykius tarp Lietuvos ir Japonijos verslo bendruomenių. Pasak jo, tokie vizitai ne tik stiprina tarptautinį bendradarbiavimą, bet ir atveria naujas galimybes verslo, investicijų, inovacijų bei kultūrinių mainų srityse.
Susitikime taip pat dalyvavo įmonių atstovai, jau dirbantys Japonijos rinkoje arba turintys verslo interesų šioje šalyje. Diskusijų metu aptartos bendradarbiavimo perspektyvos, eksporto galimybės bei Japonijos rinkos potencialas Lietuvos verslui.
Ambasadoriaus vizitas Kaune dar kartą patvirtino augantį abiejų šalių institucijų ir verslo bendruomenių dėmesį tarptautiniam bendradarbiavimui bei bendrų iniciatyvų plėtrai.
Vizito pabaigoje sutarta tęsti glaudų dialogą, stiprinti tarpusavio ryšius, prisidėti prie planuojamų iniciatyvų bei ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių dvišalio bendradarbiavimo stiprinimui.
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