Per IT sektorių ritasi atleidimų banga: ar Lietuvos specialistams reikėtų sunerimti?

Pasaulinėms kompanijoms atleidus tūkstančius informacinių technologijų (IT) srities darbuotojų, daugeliui kilo klausimas, ar ši atleidimų banga neatsiris iki Lietuvos?

Į LNK žurnalisto klausimus atsakė asociacijos „Infobalt“ atstovas.

– Ar tai, kad „Amazon“, „Meta“ ir kitos didelės kompanijos atleido daug IT darbuotojų verčia sunerimti ir Lietuvos IT specialistus? Kokios netolimos ateities tendencijos?

– Čia jokios tragedijos nematau. Pirmiausiai reikėtų paaiškinti, kodėl tose kompanijose įvyko toks masinis atleidimas. Viena – tai pandemijos laikotarpiu smarkiai augo paslaugų galutiniams vartotojams paklausa. Dabar įvyko tam tikra korekcija. Galų gale infliacija, investicijų srautas, pasikeitusios vartotojų nuotaikos. Pas mus, Lietuvoje, sektorius, kuris daugiausiai dirbo su didelėmis tiek mūsų šalies, tiek užsienio verslo įmonėmis, viešuoju sektoriumi, iš principo yra apsaugoti nuo to. Tos pačios didžiosios kompanijos neskuba atleisti IT specialistų, jų poreikis išlieka. Greičiau galbūt sumažina rinkodaros ar pardavimų skyrių etatus. Iš principo IT specialistų poreikis išlieka didelis.

– Kalbant apskritai apie visą Lietuvos IT sektorių, ar ta pasiūla išlieka vis dar tokia pat didelė?

– Na, sakykime, kad dabar nėra tų laisvų 13 tūkst. darbo vietų. Lietuva vis dar vejasi Europos Sąjungos (ES) vidurkį. Tas vidurkis yra santykis tarp dirbančiojo IT sektoriuje ir visų dirbančiųjų. Tai mes dar tik vejamės tą ES vidurkį, nors realiai ir pačioje ES dar trūksta IT specialistų. Taigi tas poreikis dar augs. Kitais metais vien Lietuvoje numatyta milijardą eurų investuoti į bendrą ekonomikos skatinimą ir trečdalis tos sumos bus skirta vien skaitmenizacijai. Ta pati žalioji ekonomika, inovacijos – visa tai kažkuria prasme vis tiek palies skaitmenizacija.

– Paaiškinkite, kodėl mes vis dar vejamės ES vidurkio vidurkį?

– Pasiūla yra nepakankama, nes IT studijos yra gana sudėtingos. Yra atliktas tyrimas, kad iš visų pradėjusių studijuoti IT specialybę, mokslus baigia tik pusė. Vien su savo resursais, bijau, neišsiversime. Labai svarbu, kad atsirastų galimybė atvykti aukštos kvalifikacijos IT specialistams iš užsienio.

– Ką daro kitos Europos valstybės, kurios jau puikuojasi penketuke ar dešimtuke? Gal jos įvedusios kažkokias programavimo pamokas jau mokyklose?

– Kitos šalys irgi susiduria su ta pačia problema. Kiek žinau, Olandija taip pat ieško IT specialistų, net samdo iš Pietų Afrikos darbui nuotoliniu būdu. Be abejo, pats ugdymas ankstyvas, na, nuo kokios 5–6 klasės, pristatymas tokios profesijos, kokios perspektyvos, galimybės, tai turėtų teigiamos įtakos. Pavyzdžiui, vis dar daugelis mergaičių galvoja, kad tai išskirtinai vyriška profesija. Ir čia yra toks neišnaudotas resursas.