Įspėja dėl vėluojančių ataskaitų: organizacijos gali prarasti galimybę gauti šį finansavimą

Centro duomenimis, iki šiol finansines ataskaitas už 2025 metus jau pateikė apie 76 tūkst. juridinių asmenų, arba 45 proc. visų tokią prievolę turinčių juridinių asmenų.
Pasak Registrų centro Asmenų registravimo centro vadovės Jolantos Kazlauskienės, paskutinėmis gegužės dienomis laukiama finansinių ataskaitų teikimo piko.
„Vien per gegužę pateikiama apie 40 proc. visų metinių ataskaitų, o paskutinioji gegužės savaitė apskritai yra finansinių ataskaitų teikimo pikas – per dieną sulaukiame po kelis ar net keliolika tūkstančių finansinės atskaitomybės dokumentų“, – pranešime sakė J. Kazlauskienė.
Pažymima, kad laiku nepateikus finansinės ataskaitos, juridiniam asmeniui ir jo vadovui gresia atsakomybė.
„Į valstybės ar savivaldybių paramą pretenduojančios organizacijos dėl laiku nepateiktų finansinių ataskaitų gali prarasti galimybę gauti šį finansavimą. Be to, vėluojančios pateikti ataskaitą organizacijos rizikuoja netekti paramos gavėjo statuso, be kurio organizacijos veikla gali būti labai apsunkinta. Dėl laiku nepateiktų ataskaitų įmonės ir organizacijos taip pat gali būti pašalintos iš viešųjų pirkimų procedūrų“, – teigė J. Kazlauskienė.
Registrų centro atstovė primena, kad finansines ataskaitas privalo teikti net ir veiklą sustabdžiusios ir apie tai Valstybinei mokesčių inspekcijai pranešusios įmonės bei organizacijos.
Registrų centro duomenimis, šiemet savo finansines ataskaitas už 2025 metus privalo pateikti apie 170 tūkst. juridinių asmenų.
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