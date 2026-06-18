 Ispanijos bendrovė perka Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą

Ispanijos bendrovė perka Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą (Papildyta)

2026-06-18 09:24
BNS inf.

Ispanijos bendrovė „Globeducate“, valdanti švietimo tinklus 11-oje Europos ir kitų pasaulio šalių, pranešė perkanti Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą – Vilniuje ir Kaune veikiančią Karalienės Mortos mokyklą ir keturiuose miestuose įsikūrusius vaikų darželius „Vaikystės sodas“.

Austėja Landsbergienė
Austėja Landsbergienė / L. Balandžio / BNS nuotr.

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Sandoris bus baigtas gavus Konkurencijos tarybos pritarimą, ketvirtadienį pranešė tinklas.

„Investuodami į Lietuvos švietimo ateitį atsinešame pasaulinę patirtį ir kompetencijas, tačiau tuo pat metu siekiame išlaikyti pagarbą vietinei ugdymo tradicijai“, – pranešime teigė „Globeducate“ švietimo direktorius Daniel'is Jones'as (Danielis Džounsas).

Pasak pranešimo, Lietuvos tinklo prisijungimas prie „Globeducate“ yra svarbus žingsnis, kuris sustiprina A. Landsbergienės įkurtos mokyklos misiją.

„Pradėję nuo keliolikos vaikų ugdymo užaugome tiek, kad galime tapti tarptautinio, pasaulyje pripažinto tinklo dalimi. Tą vertinu kaip organizacijos brandos ženklą ir patvirtinimą, kad mūsų kryptis, vertybės ir pedagoginis kelias yra stiprūs, aktualūs ir vertinami ne tik Lietuvoje“, – pranešime teigė A. Landsbergienė.

Anot pranešimo, „Globeducate“ mokykloms ir darželiams atvers tarptautinio tinklo galimybes – dalyvavimą renginiuose ir tarptautiniuose mainuose.

Tinklas siūlo įvairias tarptautines, nacionalines ir vietines mokymo programas, įskaitant Anglijos, Kipro, Prancūzijos, Indijos, Italijos, Maroko, Portugalijos ir Ispanijos programas, taip pat tarptautinį bakalaureatą nuo pradinių klasių programos iki IB diplomo.

„Globeducate“ grupė, kaip ir Karalienės Mortos mokyklos, priklauso „Eco-School“ tinklui, o visi tinklo mokyklų vaikai gauna naudos iš oficialios grupės partnerystės su Pasauliniu gamtos fondu (WWF).

Darželiai „Vaikystės sodas“ veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

„Globeducate“ jungia daugiau nei 65 mokyklas bei internetinių programų, kuriose mokosi daugiau nei 40 tūkst. mokinių vienuolikoje šalių Europoje, Šiaurės Amerikoje, Šiaurės Afrikoje ir Indijoje.

Šiame straipsnyje:
Globeducate
Austėja Landsbergienė
Karalienės Mortos mokykla
Vaikystės sodas

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Komentarai

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vidas l.
Kur Sienos, tvoros, patvoriai ir juos ramstantys tapinai? Bijot rankas issitept?
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na
patriotai abu Lietuvos ...nesa muila i Graikiją..cia baigesi meile Lietuvai, vaikai visi mokosi JAV...
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Abveras
Tai turbūt ir parduos už 1 €.Tokiems žmonėms reikia uždrausti išvykti iš Lietuvos,gi kaip antai G.Lansbergis buvo užsienio reikalų ministras žinijo ir žini daug valstybės paslapčių ir tuopačiu apie ginyba,kas gali paneigti kad neparduos ,ar pagrobtas kankinamas nepasakys.Reikia įstatymo kad pqbuvęs valdžioje 10 metų negali kirsti valstybinę sieną ,dėl valstybės paslapčių.Todėl turi rinktis ,ar būti valdžioje ir nevykti niekur,ar būti laisvam.
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