Išlaukti savo kliento: UAB „Baldai Jums“ sėkmės istorija

Įmonė specializuojasi miegamojo ir svetainės baldų gamybos srityje, asortimente galima rasti komodų, spintelių, indaujų, bufetų, valgomojo stalų, staliukų, ir kt. Visa produkcija yra aukštos kokybės, ekologiška, pagaminta iš natūralios medienos. Net 97 proc. pagaminamos produkcijos įmonė eksportuoja.
UAB „Baldai Jums“ gamybinį plotą sudaro 30 000 kvadratinių metrų, kuriame įrengtas vienas moderniausius medienos džiovinimo ūkių Lietuvoje, CNC apdirbimo centras ir kiti modernūs įrenginiai, kurie ne tik optimizuoja veiklą, bet ir palengvina bei pagerina darbo sąlygas.
Kompanija yra įdiegusi pilną gamybos ciklą, kuris prasideda rąstų pirkimu ir pjovimu, o baigiasi supakuotais baldais. Be to, įmonė ypatingą dėmesį skiria tvarumo principams: energijos poreikiams užtikrinti pasitelkiama saulės energija, gamyboje naudojama tik iš atsakingai prižiūrimų miškų gaunama mediena, vykdoma beatliekinė gamyba (gamyboje likusios pjuvenos naudojamos kuro briketų gamybai).
UAB „Baldai Jums“ – tiek ilgametis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys, tiek ir proaktyvus Enterprise Europe Network klientas. Kaip sako įmonės eksporto vadovė Rūta Račickienė: „Esame žingeidūs ir atviri naujovėms, siekiame tobulėti, tad jau daug metų naudojamės tinklo teikiamomis galimybėmis: seminarais ir mokymais, B2B renginiais, verslo misijomis, partnerių paieškos duomenų baze. Šiandien, kai baldų pramonė susiduria su užsakymų mažėjimu, žaliavų kainų augimu ir tiekimo trikdžiais, kaip niekada svarbi tampa ir pagalba iš šalies – Enterprise Europe Network, kuris gali padėti mezgant naujus kontaktus daugiau kaip 50-yje šalių“.
„Kasmet kylant žaliavinės medienos kaštams, esame priversti nuolat lyginti rinkoje siūlomas kainas, neprisirišti prie vieno ar tik kelių tiekėjų ir reguliariai ieškoti naujų partnerių žaliavų pristatymui. Nors šį darbą atliekame nuolatos ir patys, tačiau ne visada pavyksta savo jėgomis aptikti visus galimus rinkos žaidėjus. Todėl džiugu, kad 2025 metų pabaigoje, mums pasikreipus į Enterprise Europe Network, gana operatyviai buvo rekomenduoti keli galimi tiekėjai Lenkijoje ir Rumunijoje. Po ilgų derybų, nuotolinių ir gyvų susitikimų, gautų pavyzdžių testavimo ir vertinimo, su viena lenkų kompanija pradėjome dirbti – šių metų pradžioje į Lietuvą atkeliavo pirmoji pagal mūsų poreikį pagaminta medienos ruošinių partija“, – bendradarbiavimo su didžiausiu verslo paramos tinklu pasaulyje patirtimi dalinosi įmonės generalinis direktorius Alfonsas Meškauskas.
Žinoma, kiekvienai įmonei svarbu tinkami tiekėjai, bet dar svarbiau užsakovai: ne tik stabilūs ir ilgalaikiai pirkėjai, bet ir nauji kontaktai. Ne vienerius metus UAB „Baldai Jums“ naudojasi Enterprise Europe Network paslaugomis, ieškodama galimybių plėsti eksportą ir rasti patikimų verslo kontaktų užsienyje. Tinklo ekspertai padėjo parengti įmonės profilį, kuris buvo paskelbtas tarptautinėje partnerių paieškos duomenų bazėje bei aktyviai tarpininkauja ieškant tinkamų kontaktų.
„Nors potencialių kontaktų per daugybę bendradarbiavimo metų su tinklu esame gavę nemažai, tačiau jie vis neišsivystydavo į rimtas partnerystes: netikdavo kiekiai, terminai ar kainos… O gal tiesiog reikėjo savo kliento išlaukti,“ – pasakojo įmonės eksporto vadovė Rūta Račickienė. Kai 2025 metų pavasarį iš Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus sulaukėme pasiūlymo bendradarbiauti su danų kompanija dėl užsakomosios gamybos, kaip visada – nedvejodami susidomėjome galimybe. Į kiekvieną potencialų kontaktą visada žiūrime rimtai ir atsakingai, niekada negali žinoti, kas iš to gali išaugti“, – ilgamečio darbo patirtimi dalinosi įmonės atstovė.
Derybos su danų kompanija vyko gana greitai, tačiau nebuvo labai lengvos: iš pradžių komunikacija vyko laiškais ir skambučiais, vėliau lietuviai sulaukė danų kompanijos atstovų svečiuose – jiems buvo labai svarbu iš arti pamatyti gamybos procesus, įrangą, o tuo pačiu – ir įsivertinti gaminių kokybę. Ir kai atrodė, kad viskas tinka, iškilo kitas iššūkis – suderinti abiems pusėms priimtiną kainą. Pradiniai lūkesčiai išsiskyrė: danų partneriai siekė kuo optimalesnės kainos, tuo tarpu Lietuvos įmonei buvo svarbu išlaikyti aukštą kokybės lygį ir užsitikrinti jos vertą kainą. Derybų metu abi pusės ieškojo kompromisų – buvo peržiūrėti žaliavų ir gamybos kaštai, sutarti užsakymų kiekiai ir numatytos ilgalaikio bendradarbiavimo galimybės. Galiausiai, susitarta dėl abiem pusėms priimtino kainos modelio, kuris leistų užtikrinti tiek vienos, tiek ir kitos pusės konkurencingumą rinkoje.
„Operatyvi ir atvira komunikacija, itin aukšta gaminių kokybė, patikimi gamybos ir pristatymo terminai“, – tokius esminius pranašumus, lėmusius sėkmingą derybų pabaigą, įvardino UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius A. Meškauskas.
Šiandien danų ir lietuvių įmonių atstovai džiaugiasi, kad susitarimas jau virto realiu bendradarbiavimu. Pagal Danijos partnerio poreikius ir dizaino reikalavimus yra gaminami aukščiausios kokybės ąžuolo baldai. Ateityje asortimentą ir gamybos apimtis ketinama plėsti.
Pasitelkus Enterprise Europe Network pagalbą, įmonei pavyko ne tik rasti patikimus žaliavų tiekėjus, bet ir atverti duris reikšmingai partnerystei su Danijos užsakovu. Tai – ne atsitiktinė sėkmė, o nuoseklaus darbo, kantrybės ir gebėjimo išlaukti savo momento rezultatas. UAB „Baldai Jums“ istorija dar kartą įrodo, kad tarptautinėse rinkose laimi ne tik tie, kurie ieško, bet ir tie, kurie nenuleidžia rankų susidūrę su iššūkiais. Būtent toks požiūris šiandien leidžia įmonei ne tik užtikrintai jaustis esamose rinkose, bet ir drąsiai planuoti tolimesnę plėtrą.
Naujausi komentarai