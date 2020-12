Internetui karantino nėra – „Telia“ neribos gigabaitų

„Kalėdos namuose šiemet yra didžiausia dovana, kurią galime padovanoti saugodami save ir savo artimuosius. Todėl likusius šių metų darbus, bendravimą ir pramogas siūlome perkelti į neribotą internetą, o gyvus susitikimus ir šiltus apsikabinimus perkelti į kitus metus“, – sako „Telia“ Privačių klientų vadovas Nortautas Luopas.

Greičiausiu Lietuvoje „Telia“ mobiliuoju internetu neribotai iki metų pabaigos gali naudotis visi „Telia“ mobiliųjų paslaugų privatūs ir verslo klientai. Žmonėms tereikia savo telefono ar planšetės naršyklėje atsidaryti šią nuorodą, o verslo klientams – šią. Bet kuriuos atveju įrenginyje būtina išjungti „Wi-Fi“ arba tiesiog išsiųsti SMS žinutę su tekstu „T KALEDOS“ numeriu 1401.

Neribotų gigabaitų pasiūlymas negalioja išankstinio mokėjimo paslaugos „Ežys“ vartotojams, taip pat labai senus mokėjimo planus turintiems klientams – jie kviečiami atsinaujinti mokėjimo planą ir tuomet užsisakyti nemokamą neribotą internetą.

Naujausiais Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, „Telia“ mobilusis internetas yra sparčiausias Lietuvoje – jo vidutinė sparta siekia 85,06 Mb/s ir yra atitinkamai 30 proc. bei 87 proc. didesnė nei konkurentų. Be to, „Telia“ klientai mobiliuoju internetu naudojasi aktyviausiai: kiekvienas jų vidutiniškai per mėnesį persiunčia 19 GB duomenų, kai kitų pagrindinių operatorių vartotojai vidutiniškai persiunčia 17 GB ir 14,5 GB duomenų.

Žmonėms nemokamai suteikus neribotus gigabaitus, N. Luopas neabejoja, kad žmonių aktyvumas dar labiau išaugs ir gruodžio mėnesį bus pasiektas mobiliųjų duomenų vartojimo rekordas.