Įmonei „Aliuminio fasadai“ – bankroto byla

Panevėžio apygardos teismas gruodžio 3 dieną nusprendė iškelti bankroto bylą įmonei, nemokumo administratoriumi paskyrė Mindaugą Krupavičių ir įpareigojo jį sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „PST Group“.
„Aliuminio fasadai“ susidūrė su sunkumais, kurių šaknys siekia pandemijos laikotarpį – dėl sutrikusių tiekimo grandinių ir pasikeitusių projektų apimčių įmonė patyrė nuostolių, kurių nepavyko atkurti net ir atsigavus rinkai. Situaciją dar labiau apsunkino dalis įmonės užsakovų, kurie neatsiskaitė už atliktus darbus“, – teigiama pranešime.
„PST Group“ teigia esanti didžiausia kreditorė ir nematanti galimybės šiai įmonei toliau veikti. Grupė pabrėžia, kad jos veikla tęsiasi stabiliai.
„Tai atskiras atvejis, kuris neturės įtakos kitų grupės bendrovių įsipareigojimams ar vykdomiems projektams. Mūsų tikslas – išmokti iš šios patirties ir dar labiau stiprinti rizikų valdymą ateityje“, – skelbia grupė.
„Aliuminio fasadai“ įsteigti 2020 metais, ji gamino aliuminio profilių sistemas, aliuminio langus ir duris, fasadus.
PST grupę kartu su bendrove „PST Group“ sudaro 12 filialų ir antrinių įmonių, tarp kurių „Kingsbud“, „Hustal“, „Stadus“, verslo centrą U219 valdanti „Šeškinės projektai“ ir kt.
