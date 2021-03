„Iki“ lojaliems klientams skelbia akciją – apdoroti „Krekenavos“ mėsos produktai už mažesnę kainą

Mėsa bei įvairūs jos gaminiai – produktai, be kurių neapsieina kasdienis lietuvių pirkinių krepšelis. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad prekybos tinklas, bendradarbiaudamas su UAB „Krekenavos agrofirma“, viena iš lyderiaujančių mėsos perdirbimo įmonių Lietuvoje, didina pamėgtų mėsos gaminių prieinamumą vartotojams. Prekybos tinklo lojalumo kortelės turėtojai šiuo prekės ženklu pažymėtus apdorotus mėsos produktus iki gegužės 16 d. galės įsigyti su nuolaida.

„Daugiausia dėmesio kreipiame į pirkėjų lūkesčius ir kartu su Lietuvos gamintojais nuolat ieškome būdų, kaip pamėgtą produkciją padaryti kuo prieinamesnę vartotojams. Pastebėjome, kad per karantiną sustiprėjo dėmesys vietos gamintojams, o bendradarbiavimas su jais ir yra svarbus veiksnys, užtikrinantis sklandžią tiekimo grandinę. Vietos tiekėjų produkcija prekybos vietas pasiekia greičiau, paprasčiau užtikrinamas gaminių šviežumas, o pirkėjai vietos gamintojų produktus vertina kaip kokybiškesnius“, – teigia V. Budrienė.

Anot jos, visose „Iki“ prekybos tinklo parduotuvėse vartotojai, turintys lojalumo kortelę, iki pat gegužės 16 d. „Krekenavos“ apdorotus mėsos produktus galės įsigyti už specialią kainą.

Lietuviškų produktų vartojimas prisideda prie šalies ekonomikos gerinimo

Marius Jofė, UAB „Krekenavos agrofirmos“ rinkodaros vadovas, sako, kad su prekybos tinklu „Iki“ įmonė bendradarbiauja jau daugelį metų. Pasak jo, ši jau ne vieną dešimtmetį trunkanti draugystė leidžia tobulėti ir kasmet padeda užsitarnauti vis didesnį pirkėjų pasitikėjimą.

„Vertiname savo partnerius ir dedame visas pastangas, kad šis bendradarbiavimas būtų sėkmingas ir tenkintų visas puses: vartotojus, prekybos tinklą ir mus. Todėl didžiausią dėmesį skiriame savo produktų kokybei ir siekiame, kad jie būtų prieinami kuo platesniam pirkėjų ratui. Mūsų produkcija – lietuviška, todėl pirkdami vietinių tiekėjų gaminius vartotojai ne tik gauna geros kokybės produktus, bet ir šiuo sudėtingu pandemijos laikotarpiu padeda atsigauti bei sustiprėti visos šalies ekonomikai“, – pabrėžia M. Jofė.

Didžiausias dėmesys – kokybei

Įmonės rinkodaros vadovas sako, kad „Krekenavos“ produktus lietuviai mėgsta nuo seno.

„Aukščiausios rūšies produktai sudaro didelę mūsų produkcijos dalį. Natūralu, kad tokių produktų kaina yra aukštesnė. Pirmos ir antros rūšies produktai yra pigesni, todėl prieinami platesniam vartotojų ratui. Mūsų tikslas – kad aukščiausios rūšies mėsos gaminius įsigyti galėtų kuo daugiau žmonių, todėl įvairios akcijos – vienas iš būdų to pasiekti“, – kalba M. Jofė.

M. Jofė sako, kad per pastaruosius penkerius metus Lietuvos vartotojai labai priprato prie įvairių nuolaidų ir prekes dažnu atveju pradėjo rinktis tiesiog pagal tuo metu taikomas nuolaidas. „Ieškoti patrauklesnių kainų yra labai žmogiška ir suprantama. Žinoma, smagu, kad per tokias akcijas kaip ši įmanoma kokybiškus gaminius įsigyti už prieinamesnę kainą. Svarbiausia, kad žmonės to nedarytų aklai. Norėtųsi, kad Lietuvos vartotojai dėmesį skirtų ne tik kainai, bet ir produkto kokybei“, – teigia rinkodaros vadovas.