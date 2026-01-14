 Ignalinos AE pradeda pagrindinių pastatų griovimo galimybių analizę

Ruošiantis pagrindinių reaktorių pastatų ir kitų radionuklidais užterštų pastatų kompleksų griovimui, Ignalinos atominė elektrinė („Altra“) su Slovakijos įmonėmis „VUJE“ ir „JAVYS“ pasirašė sutartį dėl galimybių analizės parengimo. 

Ignalinos AE pradeda pagrindinių pastatų griovimo galimybių analizę / L. Balandžio / BNS nuotr.

Analizės metu bus vertinami skirtingi radionuklidais užterštų pastatų griovimo ir atliekų tvarkymo tvarkymo sprendimai. Tyrimo rezultatai padės įvertinti darbų apimtis, trukmę ir kaštus, taip pat papildomos infrastruktūros poreikius.

„Ši galimybių analizė yra esminis žingsnis planuojant paskutinius Ignalinos atominės elektrinės pastatų griovimo darbus. Nors jėgainės reaktorių pastatus ir Kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklą planuojame nugriauti iki 2049 metų, o Skystųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo ir saugojimo kompleksą – iki 2041 metų, jau dabar turime ruoštis šiems kompleksiniams darbams“,  – pranešime cituojamas „Altra“ vadovas Linas Baužys.

Galimybių analizei atlikti atrinkti skirtingo užterštumo lygio ir konstrukcinių savybių pastatai, taip siekiant visapusiškai įvertinti skirtingus griovimo, dezaktyvavimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sprendimus bei jų taikymą praktikoje.

Analizė bus vykdoma dviem etapais iki 2027 metų liepos mėnesio.

Preliminariais vertinimais, nugriovus į galimybių analizę įtrauktus pastatus, gali susidaryti apie 668 tūkst. kubinių metrų betono, iš kurių apie 67 tūkst. kubinių metrų – užteršti radionuklidais. Šie pastatai sudaro didžiąją dalį Ignalinos atominės elektrinės kontroliuojamoje zonoje esančio betono kiekio ir apima apie 90 proc. viso užteršto betono. 

