Giraitės ginkluotės gamykloje – du nauji įrenginiai

2026-01-16 17:43
BNS inf.

Vienintelei šovinių gamintojai Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklai įrengus du naujus aukštųjų technologijų įrenginius, penktadienį joje pradėta naudoti vizualinės kontrolės sistema bei šovinių linkavimo įrenginys.  

Giraitės ginkluotės gamykloje – du nauji įrenginiai / Asociatyvi freepik.com nuotr.

„Nauji įrenginiai didina mūsų technologinį pajėgumą, leidžia efektyviau vykdyti gamybą“, – Finansų ministerijos pranešime teigė bendrovės vadovas Mindaugas Kurauskas.

JAV bendrovės pagamintas vizualinės kontrolės įrenginys skirtas tikslesnei ir greitesnei galutinei šovinių patikrai, mažina žmogiškosios klaidos riziką ir didina gaminių patikimumą.

Tuo metu Vokietijos gamintojo šovinių linkavimo (sujungimo į juostą) įrenginys praplės bendrovės asortimentą ir užtikrins Lietuvos kariuomenės aprūpinimą šovinių juostomis.

„Giraitės ginkluotės gamyklos plėtra yra strategiškai svarbi valstybei. Valstybės investicijos į bendrovės gamybos ir technologijų plėtrą didina įmonės konkurencingumą ir kuria ilgalaikę vertę nacionaliniam saugumui bei viso NATO regiono tiekimo saugumui“, – pranešime teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

Pasak pranešimo, įmonė ir toliau investuos į modernias technologijas, gamybos efektyvumą ir darbuotojų kompetencijas.

Pernai Giraitės gamyklos pajamos augo 24 proc. ir siekė 28,4 mln. eurų.

Giraitės gamykla valdo 1 proc. Vokietijos koncerno „Rheinmetall“ šaudmenų gamyklos projektą įgyvendinančios bendros su  Lietuva įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų. Planuojama, kad Giraitės įmonė ateityje išpirks 48 proc. „Epso-G Invest“ dalį. 

Be to, skelbta, kad amerikiečių gynybos pramonės milžinė „Northrop Grumman“ drauge su Norvegijos amunicijos gamintoja NAMMO Giraitės ginkluotės gamykloje ketina gaminti vidutinio kalibro šaudmenis.

