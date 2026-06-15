Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius

Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar, laukiama užsakymų.
„Giraitės ginkluotės gamykla pristato naujus inovatyvius produktus, plečia gamybą“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
„Eilėje laukia Čekijos, Estijos, Belgijos, Izraelio karinės struktūros. Tikimės pakankamai didelio susidomėjimo, (...) o toliau gavus užsakymus pradėti pramoninę gamybą“, – žurnalistams kalbėjo gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas.
Kasmet tikimasi pagaminti apie 5 mln. vienetų šovinių – tai sudarytų apie dešimtadalį visos įmonės gamybos – ir gauti apie 10 mln. eurų metinių pajamų.
M. Kurausko teigimu, šovinių koncepciją gamykla pristatė pernai spalį remiantis Ukrainos patirtimi. Gruodį amunicijos prototipai išbandyti balistinėje įmonės laboratorijoje, o šiemet vasarį – kariniame poligone su tikrais dronais.
Pasak gamyklos vadovo, Lietuvos kariai šovinius išsibandė ir teigiamai įvertino praėjusią savaitę, todėl tikimasi, kad netrukus jų užsakys ir šalies kariuomenė.
„Jų pagrindinis tikslas – individuali kario apsauga mūšio lauke. Šovinys leidžia turėti atskirą šovinių dėtuvę ir esant grėsmei neutralizuoti droną“, – aiškino M. Kurauskas.
Šoviniai skirti standartiniams 5,56 mm ir 7,62 mm NATO ginklams, jie efektyviai veikia 50–100 metrų atstumu.
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