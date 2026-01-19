„Fern EPC“ – ant bankroto slenksčio

Portalo žiniomis, darbo neteks iš viso 55 žmonės – šaltkalviai, suvirintojai, projektų vadovai, inžinieriai-konstruktoriai, darbų vadovai bei vyriausieji inžinieriai-konstruktoriai.
„Užimtumo tarnyba gavo pranešimą iš administratoriaus „Ius Positivum“ apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą iš UAB „Fern EPC“. Įspėti visi 55 darbuotojai“, – „Delfi“ patvirtino Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė.
Remiantis „Rekvizitai.lt“ duomenis, 2024 metais įmonė gavo 9,7 mln. eurų pajamų, o nuostolis prieš mokesčius siekė 317,4 tūkst. eurų.
