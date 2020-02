Dviženklis augimas SBA baldų sektoriui padėjo pasiekti rekordą

„Mūsų ilgalaikis strateginis siekis – būti efektyviausiais ir moderniausiais gamintojais Europoje. Todėl pirmą kartą ir su kaupu viršyta simbolinė 300 mln. apyvartos riba yra tik dar viena svarbi žyma einant šio tikslo link. Pernykštį rezultatą lėmė grąžą duodančios nuolatinės investicijos į plėtrą ir žmones. Vien pernai novatoriški robotikos ir automatizavimo sprendimai bei pažangūs vadybos metodai viso SBA baldų sektoriaus efektyvumą padidino 16 procentų“, – 2019 m. rezultatus apibendrina SBA viceprezidentas Egidijus Valentinavičius.

Absoliučia reikšme iš visų SBA baldų sektoriaus gamintojų didžiausius pardavimus pernai fiksavo „SBA baldų kompanijos“ valdomos įmonės. „Klaipėdos baldai“ per metus paaugo beveik 18 proc. iki 86 mln. eurų. Vienas didžiausių darbdavių Rytų Lietuvoje, Visagine įsikūrusi „Visagino linija“ pardavimus per metus padidino 13 proc. iki 85 mln. eurų. Šilutės mieste ir rajone veikiančios bendrovės pardavimus išlaikė panašiame lygyje kaip 2018 m.: „Germanika“ pernai produkcijos pardavė už 53 mln. eurų, „Šilutės baldai“ – už 37 mln. eurų. Baltarusijoje veikianti „Mebelain“ pardavimus per metus išaugino 13 proc. iki 34 mln. eurų.

Itin sparčiai pastaraisiais metais auga SBA baldų sektoriaus vienintelis minkštųjų baldų gamintojas – „Kauno baldai“, kuris pardavimus pernai padidino 21 proc. iki 20,5 mln. eurų. Tokius rezultatus daugiausiai lėmė sėkmingai užkariaujama nauja Vokietijos rinka bei didėjęs eksportas į Skandinaviją ir Beniliukso šalis.

Egidijus Valentinavičius

Anot E. Valentinavičiaus, šiais metais didžiausias iššūkis gamintojams bus pasaulio rinkų turbulencijos, globalūs prekybos karai, taip pat darbo rinkos tendencijos Lietuvoje – kvalifikuotų specialistų trūkumas.

„SBA baldų įmonėse pagaminta produkcija parduodama globaliu mastu – į beveik 50 valstybių nuo Šiaurės Amerikos iki Europos bei Azijos. Nepaisant gana audringos išorės aplinkos, šiemet planuojame tolesnį augimą ir papildomai investuosime tiek į pajėgumų plėtrą, tiek į efektyvumą ir žmonių kvalifikaciją. Tikimės, kad mūsų planų nesujauks tokios „juodosios gulbės“ kaip pasaulinė viruso pandemija“, – sako E. Valentinavičius.

SBA baldų sektoriaus įmonės eksportuoja 95 proc. produkcijos. SBA baldų sektoriuje pernai papildomai įdarbinta 90 darbuotojų ir šiuo metu jame dirba 3580 žmonių.